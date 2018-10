Bomber skickade till Hillary Clinton och Barack Obama

Minst fem paket med bomber och misstänkta bomber har skickats till den tidigare utrikesministern och presidentkandidaten Hillary Clinton, den tidigare presidenten Barack Obama och den byggnad där tevekanalen CNN sänder ifrån i New York på onsdagen.

Tidigare har också miljardären Georges Soros fått ta emot ett liknande paket.

De fem paketen har skickats under 24 timmar med det första på natten mot tisdagen till miljardären George Soros hem i Westchester. Soros bor i samma förort norr om New York City som paret Clinton. I det fallet rörde det sig om ett slags rörbomb som av säkerhetsskäl sprängdes av polisens bombtekniker.

Tidigt på måndagen upptäcktes ett paket som innehöll explosivt material adresserat till Hillary Clintons hem i Chappaqua i delstaten New York, en timmas bilresa norr om New York City. Enligt Washington Post rör det sig om en bomb.

Paketet, som var addresserat till Hillary Clinton personligen, upptäcktes vid 01-tiden natten mot onsdagen lokal tid av en Secret Service-tekniker som går igenom all post till Hillary Clinton och Bill Clinton, skriver New York Times. FBI och Secret Service har kopplats in i utredningen.

Enligt FBI-uppgifter till CNN var samtliga bomber konstruerade så att de kunde ha exploderat.

Enligt CNN och New York Times har även den tidigare presidenten Barack Obama fått ett liknande paket skickat till sig. Det paketet var adresserat till Obamas kontor i Washington D.C. där det upptäcktes av Secret Service-personal på onsdagsmorgonen, skriver CNBC.

”Paketen kunde snabbt identifieras som möjliga explosiva föremål under en rutingenomgång av posten och togs om hand”, skriver Secret Service i ett uattalande.

Enligt CNN har även Vita huset tagit emot ett liknande paket som bedöms som ”en möjlig bomb”. Det paketet innehöll föremål som skulle ha slungats ut vid en explosion.

Också någon i den byggnad som CNN sänder ifrån i New York har fått ta emot ett liknande paket och Time Warner-byggnaden i New York har evakuerats mitt under CNN:s sändning.

Enligt två poliskällor som Washington Post talat med misstänker man att det är en och samma gärningsperson som ligger bakom de tre försändelserna.

Texten uppdateras.