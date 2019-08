Missvisande bilder får stor spridning på sociala medier i samband med Amazonas-bränderna

Bränderna som just nu härjar i den stora regnskogen Amazonas väcker stor uppmärksamhet internationellt, och Brasiliens president Jair Bolsonaro har mött kritik från bland annat Irland och Frankrike för sin hantering av bränderna, vilket lett till att man nu satt in militär för att bekämpa bränderna. Totalt rör det sig om över 86.000 bränder i Brasilien som helhet mellan 1 januari och 20 augusti i år, en ökning med 80 procent jämfört med förra året, enligt det brasilianska rymdinstitutet INPE.



Ett stort antal bilder har fått stor spridning på sociala medier i samband med att bränderna härjat och har bidragit till den stora uppmärksamheten bränderna fått. Men flera av bilderna som spridits på sociala medier är missvisande, rapporterar New York Times.

https://twitter.com/Cristiano/status/1164588606436106240

Den portugisiska fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo delade till exempel under förra torsdagen en bild på en brinnande skog med budskapet att Amazonas måste räddas. Bilden han delade är dock flera år gammal och från en helt annan del av Brasilien.

https://twitter.com/Madonna/status/1164627820070526976

En av de bilder som fått allra störst spridning, och som delats av kändisar som Madonna och Jaden Smith med många miljoner följare, är enligt The Guardian egentligen tagen för över 30 år sedan, 1989. En annan bild, som delats av bland annat frankrikes president Emmanuel Macron och skådespelaren Leonardo DiCaprio, finns att köpa som arkivbild och uppges vara tagen av bildjournalisten Loren McIntyre som avled 2003.

Enligt nyhetsbyrån AFP, som granskat flera av de missvisande fotografierna, har vissa spridda bilder innehållit djur som inte ens finns i Brasilien, som elefanter.





Det finns flera sätt att spåra en bilds ursprung på. Ett sätt är att göra en så kallad omvänd bildsökning i en sökmotor som Google, som visar vilka sajter som innehåller bilden som söks efter.

