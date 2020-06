Modi varnar för ”passande svar” om gränsbråket med Kina trappas upp

Konflikten ska, enligt The Guardian, ha uppstått när en indisk officer knuffades ned i en ravin, vilket ledde till att 600 soldater slogs med knytnävar och järnrör till sent in på natten. Flera av dem föll mot sin död i de branta dalgångar som kännetecknar den bergiga Galwandalen i Ladakhregionen i Himalaya., skriver TT.

Såväl Indien som Kina har ökat sin militära närvaro i området med tusentals soldater de senaste veckorna. Båda sidor anklagar motparten för att ägna sig åt provaktioner och överträdelser.

Oroligheterna är de värsta på flera år. Kina har anklagats för att göra territoriella anspråk i skuggan av coronapandemin. I fallet med Indien spekulerar många i att Pekings kalkyl är att Narendra Modi inte har råd med en militär konflikt när pandemifallen fortsätter öka och landets ekonomi stadigt går mot en kraftig lågkonjunktur.

Men på onsdagen twittrade den indiske premiärministern till sina 60 miljoner följare:

”Indien kommer kraftfullt att skydda varje tum av vårt territorium. […] Våra soldaters uppoffringar kommer inte att ha varit förgäves.”

Indien hävdar att 43 kinesiska soldater omkom i våldsamheterna, men den uppgiften har inte bekräftats av Kina.

Kinas utrikesminister Wang Yi anklagar indiska trupper för att ha provocerat fram konfrontationen på måndagen, skriver New York Times.

– Den indiska sidan får inte missbedöma den nuvarande situationen och får inte underskatta Kinas bestämda avsikt att skydda territoriell suveränitet, sade Wang Yi till Indiens utrikesminister Subrahmanyam Jaishankar på onsdagen, enligt ett uttalande från Peking.

Trots det höga tonläget ska länderna ha kommit överens om en omedelbar nedtrappning, rapporterar AFP.

