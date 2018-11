Mormor kämpar för att ta hem sina barnbarn - vars mor är IS-terrorist

I spåren av IS sammanbrott beslöt Belgien i december 2017 att barn till landets medborgare ska få komma till Belgien. Barnen är offer, inte brottslingar, anser regeringen. Men barnen får vara högst tio år gamla. Deras föräldrar ställs inför rätta om de återvänder.

Rachma Ayad, av algeriskt ursprung, har i flera månader försökt få resehandlingar för sina barnbarn som bor i Turkiet. Där är barnens mamma dömd till tio års fängelse för terrorbrott. I veckan stämde Rachma Ayad belgiska staten, som hon anser inte gör tilltäckligt för att leva upp till sitt åtagande.

– Min dotter är där hon ska vara, men inte mina barnbarn, säger Rachma Ayad till tidningen De Morgen.

Belgiska staten letar inte aktivt efter barn som har rätt att komma till landet. I stället måste barnen på något sätt komma i kontakt med en ambassad eller ett konsulat.

Så har också Rachma Ayad agerat. Till tidningen säger hon att belgiska myndigheter var informerade när hon och hennes man begav sig till Turkiet i slutet december förra året för att hitta sin dotter och sina barnbarn.

Dottern och barnen lyckades fly från Raqqa via kurdiska områden till Turkiet. I januari, dagen efter Rachma Ayad informerat Belgien att hennes dotter var i Turkiet, greps hon. I april dömdes hon.

Problemet är att det inte finns några födelsebevis som intygar vem som är barnens föräldrar. Rachma Ayad och hennes man har lämnat DNA-prov, som de säger till 99 procent bekräftar att de är mormor och morfar.

Pappan är död och mamman har inte kunnat lämna DNA-prov eftersom Turkiet kräver att det görs den officiella vägen. Belgien har ännu inte begärt ett DNA-prov, uppger Rachma Ayads advokat.

Även andra regeringar brottas med hur de ska hantera medborgare som anslöt sig till terrororganisationen. Frankrike har följt Belgien i spåren och förklarat att minderåriga får komma till Frankrike, men inte vuxna.

Via anhöriga, kurdiska styrkor och internationella hjälporganisationer har Frankrike identifierat 150 barn, de flesta yngre än sex år, i Irak och Syrien. Franska regeringen meddelade förra veckan att barnen i Syrien nu har börjat evakueras.

I Turkiet har familjen Ayad hyrt en lägenhet där de bor med barnbarnen.

– Barnen kan ringa till sin mamma varje torsdag. De tror att hon är på sjukhus. Ibland tar jag dem till flygplatsen för att de ska vänja sig vid vanliga flygplan. Då förklarar jag att flygplan i Turkiet inte fäller bomber, utan tar oss till Belgien, säger Rachma Ayad till De Morgen.

Enligt henne finns flera barn till IS-terrorister som kommit till Belgien med hjälp av smugglare. Hon är besviken över att det inte gått att få hem barnbarnen den lagliga vägen.

Företrädare för belgiska regeringen vill inte kommentera stämningen i De Morgen.

När det gäller barn till svenska medborgare som kan finnas i Syrien skriver Utrikesdepartementet i ett mejl till DN att möjligheterna att lämna konsulärt stöd i landet är starkt begränsade.

”Med det sagt så är barns situation en prioriterad fråga också för utrikesförvaltningen. En bedömning måste i varje enskilt fall göras av vilket eventuellt stöd som kan lämnas”, skriver UD.