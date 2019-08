Moskén i Bærum fruktar hämndattacker – och måste hantera barnens rädsla

Det var lördag eftermiddag. Tre personer hade dröjt sig kvar efter bönen i Al-Noor-moskén för att läsa Koranen.

65-årige Mohamed Rafiq hörde ljud utifrån – sedan började någon skjuta. En beväpnad man kom emot honom, men han reagerade snabbt. Han gick emot mannen och tog ett grep kring honom för att hindra hans framfart.

Klockan 16.04 fick församlingens ekonomiansvarige ett samtal från en person som jobbade i området om att det pågick en skjutning vid moskén.

– Jag tänkte att det måste vara ett missförstånd. Det kunde inte vara någon skjutning, berättar Irfan Mushtaq för DN.

Han kastade sig in i bilen och några minuter senare var han framme. Det första han såg var en okänd bil mitt på parkeringsplatsen, vilket fick honom att reagera eftersom alla känner alla vid moskén. Sedan fick han syn på en församlingsmedlem som berättade vad som hade hänt.

Irfan Mushtaq såg att glasrutan på dörren till nödutgången hade krossats. Han gick vidare till baksidan och tittade in genom ett fönster. Där låg 15–20 tomhylsor på golvet, något som liknade ett vapen och blodspår på mattorna. Sedan såg han att Mohamed Rafiq satt på en person.

– Jag sprang in i moskén och han blev så lättad. Han höll personen i ett grepp och hade brukat mycket krafter som han inte visste var de kom ifrån. Jag tänkte att vi måste binda fast mannen och hittade en schal som imamen använder och band ihop benen.

Irfan Mushtaq noterade att angriparen var blodig och hade skador på huvudet. Han var klädd i svart tröja, skottsäker väst, armébyxor, benskydd och hade ett patronbälte fäst runt midjan.

– Han låg på mage och försökte röra sig men vi hade honom under full kontroll.

Sedan kom polisen.

– Allt gick som i slow motion. Jag gick ut för att vinka in dem. Det var många poliser och alla stod med dragna vapen.

Blommor utanför Al Noor-moskén i Bærum. Foto: Chris Maluszynski

Nu har det gått tre dagar sedan händelsen. 21-årige Philip Manshaus sitter häktad misstänkt för terrordåd och mord på sin styvsyster, som hittades död i deras gemensamma bostad strax efter attacken. Moskén har varit avspärrad för teknisk undersökning och ingen av de drygt 900 församlingsmedlemmarna tilläts komma in i lokalerna förrän de hävdes på tisdagseftermiddagen.

Allt kunde ha slutat mycket värre. I normala fall befinner sig 40–50 barn i lokalerna vid den här tidpunkten på lördagar, men nu var det semestertider och moskéns aktiviteter begränsade.

Moskén i Bærum har funnits sedan i början av 1980-talet. Enligt Irfan Mushtaq har de aldrig utsatts för varken angrepp eller ens hot tidigare.

– Vi har haft en god dialog med det omgivande samhället.

På ett sätt kunde han aldrig tro att något sådant här skulle kunna ske – på ett annat sätt är han inte förvånad. Han är mycket kritisk mot den norska regeringen och hävdar att den inte har lyckats skapa trygghet för den muslimska gruppen. I stället tycker han att det finns enskilda politiker som ägnar sig åt att spä på hatet mot muslimer.

– Det finns en ökad hets mot muslimer i samhället som gör att de högerextrema har fått utökat spelrum. Kom gärna med islamkritik, men det är en hårfin gräns mellan hets och kritik.

Nu fruktar Irfan Mushtaq hämndattacker, eftersom han menar att gärningsmannen uppenbarligen misslyckades med sitt uppsåt att döda. Under måndagen hade moskén ett möte där de diskuterade säkerheten.

– Det finns en sannolikhet för att det kan ske igen. Kommer det att ske ett terrorangrepp för att extremisten inte lyckades med det han ville? De högerextrema kanske vill hämnas för att ”bestefar” tog tag i mannen och förnärmade honom? säger han och syftar på Mohamed Rafiqs ingripande.

För tre veckor sedan köpte församlingen in övervakningskameror, men hade inte hunnit sätta upp dem. Nu pratar de om att hägna in hela området och sätta in skottsäkert glas – men åtgärden är inte helt lätt att leva med.

– Det tar bort en del av det öppna samhället.

Samtidigt brottas församlingen med hur de ska hantera barnens rädsla när moskén öppnar igen. Irfan har själv tre barn och snart är sommarlovet slut.

– Både barnen och imamen är rädda för att komma tillbaka, han är den som är där varje dag. Det här är en chocksituation. Man undrar varför oss – här i Bærum.

Imamen Syed Muhammad Ashraf säger att han känner ett starkt stöd från majoriteten av samhället. Han känner sig inte trygg på sin arbetsplats längre, men tänker ändå fortsätta att komma till jobbet som vanligt.

– Om vi låter oss påverkas betyder det att han har lyckats, säger han.

