Musslor på Kaliforniens kust kokade i extremhetta

Under alla år som marinforskare hade Jackie Sones aldrig sett något liknande när hon kom till Bodega Bay på Kaliforniens kust: på klipporna satt mängder av döda musslor med öppna skal och deras kött var – kokt, skriver The Guardian.

Bodega Bay är en grund bukt av Stilla havet som ligger i norra Kalifornien i USA. Rika San Franciscobor har sina sommarstugor här och den är också ett populärt utflyktsmål för bad och naturupplevelser. Det är även en livsmiljö för musslor och andra skaldjur.

Nyligen upplevde Kalifornien en värmebölja och rekordtemperaturer som fick folk att skynda till badstränderna för att svalka sig. För musslorna som sitter på klipporna ledde hettan till massdöd. När de exponerades för den stekande solen började skaldjuren att bokstavligen koka ihjäl.

Enligt Jackie Sones är det den värsta musseldöden i området på 15 år. Samtidigt har forskarna fått rapporter som tyder på att en stor del av hela musselbeståndet längs Kaliforniens kust kan vara drabbad.

Massdöden kan få stora konsekvenser på resten av det kustnära ekosystemet.

– Musslor är en grundart ungefär som träden är i en skog. De ger skydd och fungerar som livsmiljö för många andra djur, så när kärnan i habitatet påverkas får det effekt på resten av systemet, säger Sones till The Guardian.

Händelsen ses också som ett tecken på klimatförändringen.

I tidigare forskning har man kunnat se att stigande vattentemperaturer och försurning har haft negativ effekt på det marina livet, till exempel koralldöd. Men det finns lite data om effekterna av enstaka extrema väderhändelser som den i Bodega Bay. Något som kommer bli vanligare, enligt forskarna.

– Sådana här händelser blir definitivt både vanligare och mer allvarliga, säger biologen Christopher Harley vid The University of British Columbia till The Guardian.

Redan i dag minskar antalet musslor minska längs den amerikanska västkusten upp till British Columbia, vilket kopplas till den globala uppvärmningen.