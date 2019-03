Även om många motstridiga uppgifter förekommer är det knappast någon tvekan om att Bahgouz, det sista IS-fästet i Syrien, kommer att falla mycket snart. För ”kalifatets” terrorister väntar rannsakan och domstolsprövning.

Men var, och hur?

I Sverige har politikerna visat en solitt blocköverskridande enighet. Både i och utanför Stefan Löfvens regering är den gängse uppfattningen att de kvarvarande svenska IS-terroristerna ska åtalas och dömas utanför Sveriges gränser.

Läs mer: Runt 150 IS-krigare gav upp i sista fästet

Förslaget om en internationell tribunal (tillfällig domstol) har förts fram av alla berörda S-ministrar: statsminister Stefan Löfven, inrikesminister Mikael Damberg, justitieminister Morgan Johansson. Men också av Kristdemokraternas rättspolitiske talesperson Andreas Carlson och Liberalernas utrikesansvarige Fredrik Malm.

Men att upprätta en internationell tribunal är under alla omständigheter en långdragen och tålamodsprövande process, där politiska, juridiska och praktiska hänsynstaganden ska jämkas ihop.

FN:s tidigare rättschef Hans Corell. Foto: Allis Nettréus

En som vet detta bättre än de flesta är Hans Corell. Under tio år (1994–2004) ansvarade han för FN:s rättsfrågor som undergeneralsekreterare. Han var med och lade grunden för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag och han har medverkat i upprättandet av tribunalerna för Jugoslavien, Rwanda, Sierra Leone och Kambodja.

Trots sina 79 år har Corell inte lämnat den internationella scenen. Han sitter i styrelsen för amerikanska advokatsamfundets internationella sektion och har även utfört uppdrag för Open Society Foundation.

Vad gäller situationen kring ”kalifatets” IS-terrorister uttalar sig Hans Corell i principiella termer, säger han när vi möts i hans våning i Stockholm.

– Jag känner inte till alla detaljer. Därför vill jag inte att det ska framstå som om jag sitter och talar om vad som ska göras eller inte göras. Med det sagt vill jag understryka hur viktigt det är att IS-terrorister som kan bindas vid brott i Syrien ställs inför rätta. Om så inte sker riskerar förtroendet för rättsstaten att undermineras ytterligare och det är en mycket, mycket farlig utveckling.

Jag vill understryka hur viktigt det är att IS-terrorister som kan bindas vid brott i Syrien ställs inför rätta.

När Hans Corell var ny som rättschef i FN, 1994, kastades han direkt in i arbetet med den nyligen inrättade internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien.

Det var för första gången sedan nazisträttegångarna i Nürnberg som världens länder gemensamt enats om att ställa misstänkta krigsförbrytare till svars.

– Jugoslavientribunalen sattes upp av FN:s säkerhetsråd. Det fungerade tack vare att de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien) var med på noterna, säger Hans Corell.

– Det var ju inte så långt efter Berlinmurens fall. En bra tid för internationell samverkan, konstaterar Corell.

Jugoslavientribunalen som hade sitt säte i Haag var verksam fram till årsskiftet 2017/2018. Under den tiden prövades 161 individers skuld. Kostnaden för domstolen slutade på dryga 20 miljarder kronor.

Serbiens före detta president Slobodan Milosovic ställdes inför rätta i krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien. Han dog 2006 innan någon dom meddelats. Foto: AP

Hans Corell tror inte att det är realistiskt att hoppas på en Syrientribunal skapad efter samma mall som krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien.

De fem ständiga medlemmarna i FN:s mäktigaste organ, säkerhetsrådet, har vetorätt. Det innebär att om något av dessa länder röstar emot ett förslag till resolution (ett beslut som är bindande för FN:s medlemsstater) kommer resolutionen inte att antas.

– Det är knappast troligt att säkerhetsrådet kan enas om en Syrientribunal. Ryssland och Kina har ju flera gånger använt sin vetorätt och stoppat resolutioner om Syrien i säkerhetsrådet, säger Hans Corell.

Den ursprungliga idén med vetoförfarandet var att garantera stormakternas suveränitet. Men med tiden har vetot i stället använts för att skydda egenintressen och säkra geopolitiska fördelar.

Något som Ryssland, den syriske presidenten Bashar al-Assads främste allierade, satt i system när det gäller resolutioner riktade mot Syrien. Framför allt har Ryssland avvisat västmakternas förslag om sanktioner. Men ryssarna har också tydligt signalerat att de inte vill ha någon Syrientribunal med FN-mandat.

Vill inte Ryssland och Kina ställa IS till svars?

– Jo, men en undersökningskommission tillsatt av FN undersöker ju alla krigsbrott begångna i Syrien, inte bara de som IS står bakom. Och det finns folk på mycket hög i nivå i landet (Syrien) bland de misstänkta. De är sannolikt inte intresserade av att exempelvis alla de här gasattackerna som regeringsarmén misstänks för utreds, säger Corell.

Läs mer: Svårt för svenska myndigheter att omhänderta barn till IS-fångar

Faktum är att det redan existerar en FN-ledd undersökningskommission om Syrien. The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic tillsattes i augusti 2011 av FN:s människorättsråd. Kommissionen har till dags dato intervjuat 6.000 vittnen och offer, och skrivit 20 rapporter som tar upp krigsbrott och övergrepp begångna under det syriska inbördeskriget. Men denna kommission har inte mandat att agera som en domstol. Den kan inte lagföra misstänkta krigsförbrytare.

FN-kommissionens utredningsarbete har kantats av stora svårigheter. På grund av säkerhetsläget i Syrien – och den syriska regimens bristande tillmötesgående – har utredarna haft svårt att göra undersökningar på plats. De flesta förhör har måst göras via Skype eller mobiltelefon. I områden som IS kontrollerat, exempelvis provinsen Raqqa i Syrien, har det tidvis varit belagt med dödsstraff för privatpersoner att äga och använda mobiler.

De tribunaler som sattes upp för att ställa misstänkta krigsförbrytare till svars i Sierra Leone (år 2002) och i Kambodja (år 2005) bygger på ett avtal mellan värdlandet och FN, i stället för en resolution i säkerhetsrådet.

Men Hans Corell är tveksam till att denna konstruktion skulle fungera i Syrienfallet, av samma skäl som att en tribunal med säkerhetsrådets mandat inte är genomförbar: den syriska regimen är föga intresserad av FN-inblandning.

I diskussionen om en eventuell framtida IS-tribunal har det framförts att EU skulle kunna vara garant och initiativtagare. Hans Corell nämner tribunalen om Kosovo i Haag som ett exempel på ett EU-initiativ.

I augusti 2015, efter flera års förberedelser, inrättade EU en krigsförbrytardomstol i Haag för att utreda tidigare medlemmar av rebellrörelsen Kosovos befrielsearmé UCK, som misstänks för mord, utpressning och organhandel under kriget mot Serbien åren 1998–1999.

På grund av den bristande säkerheten för vittnen i Kosovo har domstolen placerats i Haag. Alla åklagare och domare är icke-kosovaner. Trots detta grundar domstolen sin rättsliga kompetens på Kosovos nationella lagstiftning.

Men domstolen har haft svårt att få i gång arbetet. Det finns starka inrikespolitiska krafter i Kosovo som satt käppar i hjulet.

– Hittills har inte mycket hänt, konstaterar Hans Corell.

Under den tioårsperiod, 1994 till 2004, som Hans Corell var rättschef i FN kunde världsorganisationen inrätta den första permanenta internationella brottsmålsdomstolen, ICC, International Criminal Court. I mars 2003 invigdes ICC i nederländska Haag.

Läs mer: Experten: Så måste Sverige hantera IS-återvändarna

I teorin är Internationella brottmålsdomstolen ytterst väl lämpad att ta sig an IS-”kalifatets” skräckvälde. Domstolen har rätt att åtala och döma enskilda individer som gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. ICC ska komplettera nationella domstolar, eller träda in när dessa inte kan eller vill göra sitt jobb.

Problemet är att alla länder inte ratificerat Romfördraget, den stadga som utgör grunden för ICC. Bland de länder som inte är part i Romstadgan finns USA, Ryssland, Kina liksom Syrien och Irak.

FN:s säkerhetsråd kan i särskilda fall besluta att ICC tar sig an situationen i länder som står utanför stadgan – men då krävs att samtliga fem permanenta medlemmar är med på beslutet.

– Och det har ju redan gjorts försök att få ICC att granska situationen i Syrien, men det har stoppats av Ryssland och Kina, konstaterar Hans Corell.

– Dessutom har ICC inte resurser att ta sig an alla misstänkta. Det gäller för övrigt alla domstolar: den mängd misstänkta det handlar om (i IS-fallet) skulle förmodligen få det mest välorganiserade nationella rättssystem att gå på knäna, tillägger Corell.

Syriska demokratiska styrkorna är en milis som är stödd av USA som utkämpar slutstriden mot IS-terroristerna på deras återstående territorium. Foto: Bulent Kiliic/AFP

Det är Syriska demokratiska styrkorna (SDF), en milis stödd av USA och dominerad av syriska kurder, som utkämpar slutstriden mot IS-terroristerna på deras återstående territorium. De syriska kurderna kontrollerar delar av nordöstra Syrien, uppskattningsvis en fjärdedel av landet. Bortsett från att det är här som Syriens oljetillgångar finns är detta en fattig och underutvecklad del av landet.

Det som kallas ”det användbara Syrien”, storstäderna nära kustremsan mot Medelhavet, dominerar landets ekonomi.

De rättsvårdande uppgifterna i den kurdkontrollerade delen av Syrien ankommer på Demokratiska unionspartiet (PYD), den starkaste kurddominerade politiska rörelsen som också har en väpnad gren, YPG.

PYD har satt upp ”Folkdomstolar” i de större städerna där brottslingar, bland dem IS-terrorister, lagförs. Frågan är om dessa rudimentära domstolar klarar av att driva processer mot tusentals europeiska terrorister från det sammanstörtade ”kalifatet”.

– Men om FN:s säkerhetsråd inte ingriper, måste ju rättsskipningen ske i samarbete med värdlandet, i detta fall Syrien. Och frågan som ovillkorligen måste ställas är: vad finns det för möjlighet att göra en ordentlig brottsutredning i ett land som Syrien i dag? Om exempelvis Sverige ska utreda brott som svenska medborgare begått i Syrien, måste det ju ske i samarbete med landets polis, konstaterar Hans Corell.

Hans Corell har nyligen, på uppdrag av Soros Open Society Foundation, skrivit förordet till en handbok som listar frågor som måste besvaras och problemområden som behöver täckas när stater planerar att inrätta rättsliga forum för de allra värsta av brott: folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Skriften heter ”Options for Justice” (”Alternativ för rättvisa”).

Innehållet i ”Options for Justice” kan utan vidare appliceras på diskussionen om hur terroristerna tillhöriga det förintade ”kalifatet” i nordöstra Syrien ska lagföras. Och då utkristalliserar sig ett lika klart som obekvämt budskap: det kommer att kosta tid, pengar och åtskillig möda att ställa IS-terroristerna inför rätta.

Men det finns ingen annan väg.

– IS-terrorister och andra som begår allvarliga brott får inte bli föremål för strafflöshet. Det finns två saker som konfliktdrabbade länder har gemensamt: att demokratin saknas, liksom rättsstaten. Om vi inte försvarar demokratin och rättsstaten öppnar vi för nya konflikter, säger Hans Corell.

Läs mer: Uppgifter: Svensk IS-rekryterare gripen i Syrien

Läs mer: Tyskland planerar att dra in IS-krigares medborgarskap

Läs mer: Lena Andersson: IS-krigarnas självupptagenhet är intensivt provocerande

Fakta. Pågående utredningar om IS-brott Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic • Inrättad efter beslut i FN:s människorättsråd 2011. Kommissionen har samlat 6.000 vittnesmål och skrivit över 20 rapporter om övergrepp som begåtts i spåren av Syrienkriget, av såväl IS som andra jihadistgrupper liksom regimen och dess allierade. Men den är ingen domstol. International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM) • Inrättad efter beslut i FN:s generalförsamling 2016. Ska samla in bevis för brott begångna under Syrienkriget. Har hittills lämnat två rapporter till generalförsamlingen, dokument som i huvudsak rör procedurfrågor. United Nations Investigative Team for Accountability of Daesh/Isil (Unitad) • En undersökningskommitté som sattes upp efter ett beslut i säkerhetsrådet i september 2017. Särskilt inriktad på att utreda krigsförbrytelser av IS. Kommittén, som leds av den brittiske juristen Karim Asad Ahmad Khan, har nätt och jämnt påbörjat sitt arbete. Visa mer