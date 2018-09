Mystiskt kattdjur jagas med kameror i Irland

Rapporter om okända stora kattdjur är mycket vanliga på de brittiska öarna. I en del fall har djuren också fotograferats.

Förrymda lejon, pumor och tigrar brukar ingå i förklaringarna – men trots åratal av rapporter har inget sådant djur fångats in. Och några pumor eller större kattdjur finns inte i Irland eller i Storbritannien.

Den här gången säger rapporten att ett stort kattdjur som beskrivs som en puma skymtats i närheten av Cork.

– Än så länge har vi inte kunnat bekräfta att det rör sig om en puma men personerna som vi har talat med är mycket trovärdiga, säger Vincent Cashman, ordförande i Cork Society for the prevention of cruelty to animals i en radiointervju, skriver Irish Times.

– Det rör sig om en mycket stor katt och rapporterna vi har fått är för trovärdiga för att ignorera.

Organisationen har satt upp övervakningskameror med rörelsedetektorer i området där djuret har setts och hoppas nu kunna fånga det på film.

Polisen uppger att man inte har fått in några anmälningar om försvunna pumor och närmaste djurpark, Fota Wildlife Park, har visserligen lejon, tigrar och andra djur – men inga pumor.

Teorierna går nu ut på att någon skulle ha tagit med sig en puma till Irland illegalt och sedan släppt ut den.