När ”folkets guvernör” greps väcktes vreden mot Putin

De väldiga demonstrationerna i staden Chabarovsk i ryska Fjärran Östern är snart inne på sin fjärde vecka. Protesterna mot att den folkvalde guvernören Sergej Furgal avsattes, anklagades för stämpling till mord och häktades i Moskva, visar inga tecken på att avta.

Den 50-årige Furgal har blivit en oväntad symbol för det växande motståndet mot centralmakten i en av Rysslands mest avlägsna regioner, 800 mil från Moskva, vid gränsen mot Kina.

Kreml och Vladimir Putin vet inte hur de ska hantera den massiva protestvågen. Under tre helger i följd har mellan 50.000 och 80.000 invånare i Chabarovsk gett sig ut på gatorna och ropat Kreml-fientliga slagord som ”Bort med Moskva!”, ”Bort med tassarna från vår guvernör!” och i vissa fall också ”Putin – vår fiende!”

Det breda folkliga motståndet mot gripandet av den populäre guvernören liknar inget annat som Putin tidigare har ställts inför. När arbetare, sjuksköterskor och pensionärer demonstrerar är det betydligt mer hotfullt än protester från intellektuella och västvänliga demokrater, som han med hjälp av säkerhetstjänsten FSB, domstolar och kravallpolis brukar kväsa utan större besvär.

Det är en förklaring till myndigheternas handfallenhet. De har hittills inte vidtagit några mer omfattande repressiva åtgärder i Chabarovsk. Enskilda personer har anhållits, anklagade för att ha deltagit i ”osanktionerade demonstrationer”.

Skillnaden är slående mot hur brutalt demonstranter i Moskva och Sankt Petersburg vanligen behandlas av ordningsmakten.

Det var den 9 juli som polisen släpade Furgal ur hans stadsjeep och förde honom till Moskva. Han spärrades in på Lefortovo, som under årtionden var ett ökänt rannsakningshäkte för säkerhetstjänsten KGB. På sovjettiden satt mängder av politiska fångar och oliktänkande på Lefortovo. Några av de mest kända var Raoul Wallenberg och Alexander Solzjenitsyn.

Protesterna i Chabarovsk exploderade nästan genast, den 11 juli, och sedan dess har de bara ökat i omfattning. Även i andra städer i Fjärran Östern - som hamnstaden Vladivostok och Komsomolsk-na-Amure - har tusentals demonstranter marscherat i sympati under paroller som ”Vi är Chabarovsk!”.

Vem är då Sergej Furgal, som demonstranterna kallar för ”Folkets guvernör”? Han föddes i regionen Amur 1970, utbildade sig till läkare, och arbetade som neurolog på ett lokalt sjukhus i fem år. Men han hoppade av den medicinska banan, och övergick till det som ryssarna kallar ”biznis”, närmare bestämt med import från Kina och sedan med inköp och försäljning av metallskrot.

Guvernören Sergej Furgal förs in i en polistransport efter att ha hörts i domstol i Moskva den 10 juli. Protester i hans hemregion Chaborovsk utbröt när han greps misstänkt för mord. Foto: Dimitrar Dilkoff/AFP

Furgals anhängare betraktar anklagelserna som politiskt motiverade. Förutom att han inte var Putins man från början, skötte han sig inte som Kreml förväntade sig av en lojal guvernör.

Till exempel var entusiasmen i Chabarovsk begränsad i samband med ”den allryska röstningen” om en ändrad författning - som ger Putin möjlighet att stanna som president till år 2036. Endast 44 procent av väljarna deltog, mot 68 procent i Ryssland som helhet. Och ja-rösterna var bara 62 procent, mot 78 procent nationellt.

Ändå står en mer sannolik förklaring till ex-guvernörens nuvarande belägenhet att finna i hans tidigare affärsaktiviteter. Skrothandel är ett område där kriminella grupper ofta har varit aktiva och det kan inte uteslutas att det finns fog för misstankarna mot Furgal.

Under den första postsovjetiska tiden var Ryssland ett ”vilda östern”, där olika ekonomiska intressen slogs med alla tillgängliga medel om att kapa åt sig pengar och marknadsandelar. På 1990-talet, men även en bit in på 2000-talet, var beställningsmord ett vanligt sätt att lösa affärstvister.

Numera är metoderna i näringslivet inte lika drastiska. När det är Kreml närstående intressenter som är ute efter att ta över företag finns statsapparaten och rättsväsendet att tillgå.

Furgal registrerade sitt första företag inom metallbranschen 2001 tillsammans med Nikolaj Mistrjukov, som hade en bakgrund som smed på ett varv i Vladivostok. De båda anslöt sig något år senare till Rysslands liberaldemokratiska parti (LDPR), som trots namnet varken är liberalt eller demokratiskt. LDPR är i själva verket ett Kreml-troget och ultranationalistiskt populistparti.

2005 kom Furgal och Mistrjukov båda in i regionens parlament, och två år senare valdes Furgal in i den ryska statsduman i Moskva, där han satt fram till 2017. Under sin tid som ledamot i statsduman röstade Furgal praktiskt taget alltid - i likhet med de övriga LDPR-politikerna - med det styrande partiet Enade Ryssland.

Sin breda popularitet erövrade han först som guvernör i Chabarovsk. När han 2018 ställde upp i guvernörsvalet vann han en jordskredsseger över den av Kreml förordade kandidaten.

Tidningen Novaja Gazeta berättar bakgrundshistorien, som är väl känd i Chabarovsk och därmed förklarar varför arresteringen har utlöst en så vredgad folklig reaktion: Medan Furgal fortsatte sin politiska karriär startade partnern Mistrjukov och Furgals hustru Larisa Starodubova företaget Torex, som blev huvudleverantör av råvara till Amurstal, det stora, och enda, stålverket i ryska Fjärran Östern.

Under tiden gick Amurstal omkull, men då Mistrjukov och Starodubova gick in som ägare (med 25 procent vardera) kom stålverket på fötter och blev lönsamt. I det läget kom det in nya delägare - däribland en vän till oligarken Arkadij Rotenberg, som är ordförande för den ryska hockeyklubben Dynamo Moskva och i sin tur är en nära vän till Putin.

Det är här det börjar brännas, och det är här kopplingen finns till att Furgal arresterades och fördes till Moskva. I oktober 2019 arresterades nämligen hans gamle affärspartner Mistrjukov och fördes till fängelset Lefortovo, anklagad för att ha organiserat ett antal mord under åren 2004-2005. Alltså precis samma brott som Furgal nu har arresterats för.

Mistrjukov spärrades in i det ökända häktet trots sin cancersjukdom. Han har förvägrats behandling och har blivit blind på ena ögat. Hans fru pressades i vintras att skriva på ett avtal om att deras andel på 25 procent säljs till oligarken Rotenbergs vän.

Rotenbergs mål var att skaffa sig ett 100-procentigt ägande i Amurstal. För att nå dit saknades 25 procent - som ägdes av Furgals hustru.

Det var i det läget som Furgal arresterades, den 9 juli. Som stöd fanns vittnesmål som Mistrjukov avgett mot sin forne affärspartner, efter en uppgörelse med åklagaren.

Vladimir Putin. Foto: Alexey Druzhinin/TT

Förra måndagen ersatte Putin den avskedade Furgal med Michail Degtiarjov, dumaledamot för LDPR, som ny tillförordnad guvernör.

Det är högst tveksamt i vilken mån det kommer att dämpa missnöjet i Chabarovsk. Ska man döma av de första reaktionerna på Lenintorget i Chabarovsk kommer det inte att fungera. En demonstrant sade till Moscow Times att han ser utnämningen av Degtiarjov, som aldrig tidigare har bott i staden, som ”ett slag under bältet”.

Det återstår att se vad Moskvas nästa drag blir. En möjlighet är att fortsätta att gripa enskilda demonstranter, för att på så sätt försöka dämpa oroligheterna. Men enligt en lokal företrädare för oppositionsledaren Aleksej Navalnyj kommer den taktiken inte att fungera, eftersom proteströrelsen varken har en organisation eller några ledare att gripa.

Skulle myndigheterna övergå till massarresteringar när tiotusentals människor demonstrerar på gatorna riskerar läget bara att förvärras. I Kreml finns också farhågor för att protesterna kan sprida sig till andra delar av Ryssland.

Om ledarna i Kreml läser den senaste opinionsmätning från det oberoende Levada-institutet kan de ha anledning att vara oroliga: förtroendet för Putin har sjunkit kraftigt på senare tid. På frågan vilken politiker de har störst förtroende för angav 23 procent av de tillfrågade Putin, jämfört med 59 procent i november 2017.

På en fråga om demonstrationerna i Fjärran Östern svarade nästan hälften, 45 procent, att de ser positivt på de Kremlkritiska protesterna.

