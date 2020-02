När världens blickar riktas mot Kina – utbrott av mässling och difteri sprider sig mitt i Europa

Tioåriga Svetlana Tarorojeva kommer till vaccinationskliniken i Kiev i sällskap med farmor och farfar. Hon tittar ner i golvet och är blek om nosen. Vaccinationen mot difteri och polio har byggts upp till ett monster i den lilla flickans huvud och nu är hon skräckslagen, trots farmors, farfars och läkarens stöd och uppmuntran.

– Min lilla vän! Du ska inte vara rädd. Det kommer att gå så bra, säger barnläkaren Larisa Gutjinska.

Svetlana får ta av sig tröjan och en sköterska börjar desinficera hennes överarm. Flickan tittar bort. Tårar av rädsla tränger fram.

Foto: Anders Hansson

– Sveta, Sveta! Farmors älskling! Det här är inget att vara rädd för.

Farmor Jelena Tarorajeva står i dörröppningen och försöker ingjuta mod i barnbarnet. Flickan blundar hårt, tittar bort och försöker behärska sig då hon blir stucken. När det är över rusar hon rakt in i farmors famn.

Difteri är en dödlig sjukdom, i dag så gott som utrotad i hela EU. Men i Ukraina sprider den sig. Landet hade ett tjugotal fall av difteri under 2019.

Vaccinationstäckningen i Ukraina är bland de sämsta i Europa. Enligt officiell statistik är bara 60 procent av barnen och 50 procent av de vuxna vaccinerade mot difteri. Vaccinationer ingår i den avgiftsfria hälsovården, men utförandet fungerar inte som det ska.

Tioåriga Svetlana Tarorojeva blir vaccinerad av sjuksköterskan Olesia Kurina. Foto: Anders Hansson

Farmor Jelena Tarorajeva tröstar Svetlana. Farfar Viktor Tarorojev är också med. Foto: Anders Hansson

Ännu år 2007 vaccinerades 97 procent av alla ettåringar i Ukraina. År 2010 hade andelen fallit till 56 procent. Därefter steg den sakta, men rasade igen år 2014 då Ryssland invaderade Krimhalvön.

Den ukrainska regeringen, som hade händerna fulla krig, gav inte order om mässlingsvaccinationer förrän sent år 2015. År 2016 vaccinerades bara 42 procent av ukrainska barn på grund av vaccinbrist.

År 2017 vaccinerades 93 procent av spädbarnen. Men på grund av att antalet ovaccinerade nu är så stor i andra åldersgrupper fortsätter epidemierna. Det största problemet är mässling, som sprider sig betydligt snabbare än difteri. Sedan 2017 har minst 115 000 personer insjuknat i mässling i Ukraina, bara under 2019 över 55 300 personer. 41 ukrainare har dött i en sjukdom som expertisen ännu för några år sedan betraktade som ytterst ovanlig i Europa.

En avgörande faktor är det växande vaccinationsmotståndet.

– Jag har hört talas om det. Att föräldrar nuförtiden inte vill vaccinera sina barn. De är rädda och förstår inte hur vaccinerna fungerar. När jag hade barn på 1980-talet fanns ingen sådan diskussion. Alla blev vaccinerade, säger Svetlanas farmor Jelena Tarorajeva.

Ukraina är visserligen bland de fattigaste länderna i Europa. Krig och konflikter har påverkat folkhälsan negativt. Men genomsnittsutbildningen är på samma nivå som i det övriga Europa. Hur kommer det sig att vaccinationsmotståndet är så starkt just här?

Den viktigaste orsaken: Medborgarna litar inte på sina myndigheter.

Sedan Ukraina blev självständigt i början på 1990-talet gjorde hälsovården en djupdykning som varade i över ett decennium. Inte sällan förvarades vacciner på ett felaktigt sätt. Kylkedjan bröts, bland annat på grund av elavbrott. Det ledde till att vaccinerna ofta hade förlorat sin verkan när de injicerades.

Så sent som år 2018 upptäckte ukrainska hälsovårdsministeriet att elavbrott kan ha spelat en avgörande roll i ett bergsområde i västra Ukraina där man plötsligt fått 90 fall av mässling. Kliniken i området hade ofta problem med elavbrott och saknade generator.

Ukrainas förra hälsovårdsminister Ulana Suprun under en presskonferens angående vaccin, Kiev 14 augusti 2019. Foto: Danil Shamkin/TT

Fram till år 2001 importerade Ukraina dessutom vacciner från Ryssand som visade sig vara ineffektiva. Enligt förra hälsovårdsministern Ulana Suprun är 44 procent av mässlingsfallen i Ukraina vuxna som trodde sig vara vaccinerade men hade fått undermåligt vaccin.

Men den största orsaken till ukrainarnas skepsis är korruptionen. Deras erfarenhet av hur cyniska tjänstemän skor sig på offentliga upphandlingar är lång och har gjort ukrainare ytterst skeptiska till sina egna myndigheter. Det spelar ingen roll att ukrainska hälsovårdsministeriet, precis som alla andra ukrainska ministerier, i dag lägger ut all offentlig upphandling på nätet. Eller att vaccinerna, nu amerikanska och belgiska, köps in via Unicef. Misstänksamheten är bergfast.

”Allt hos oss – allt, allt, allt – handlar om pengar.”

– Allt hos oss – allt, allt, allt – handlar om pengar. Vaccinering också. Tjänstemännen och läkarna tjänar pengar på vaccinen. Vi har korruption på alla nivåer, varför skulle vi inte ha det när det gäller vaccin? Det går inte att kontrollera hur sjukhusen lagrar sina vacciner eller om den är av bra kvalitet från början. Jag tänker inte låta mina barn injiceras med sådana ämnen, säger tvåbarnspappan Vadim Sidilnik som jag träffar i Severodonetsk i norra Ukraina.

Barnläkaren Larisa Gutjinska säger att den som från början inte tror på vaccinationer lätt googlar fram information som bekräftar farhågorna. På hennes klinik i centrala Kiev visar personalen maximal öppenhet för att övertyga skeptiska föräldrar. De får titta på kylskåpet där vaccinet lagras, undersöka datummärkningen, ställa vilka frågor som helst till läkaren.

– Jag säger jämt till föräldrarna som kommer till min klinik att de ska sluta tro på allt som står på nätet. Där går det alltid att hitta hurdan ”fakta” man vill. På vår klinik jobbar vi väldigt hårt med att få folk att vaccinera sig och situationen i mitt distrikt är rätt god. Det är bara några enstaka familjer som kategoriskt vägrar att låta vaccinera sina barn, säger Gutjinska.

Lilja Kirilesku har inte låtit vaccinera dottern Sonja Kirilesku, 10 år. Foto: Anders Hansson

Larisa Gutjinska anser att situationen i hennes distrikt är bättre eftersom det ligger i centrala Kiev och utbildningsnivån bland invånarna är hög. Men också inom Kievs urbana elit är det vanligt med vaccinationsmotstånd. Lilja Kirilesku, tvåbarnsmamma som vägrar vaccinera sina barn, är utbildad designer.

– Jag är visserligen troende, och det är en orsak till att jag inte vill vaccinera mina barn. Men det handlar inte bara om religion. Min moster och farbror dog båda i tuberkulos, trots att de hade blivit vaccinerade. Varför ska man vaccinera sig när det ändå inte fungerar? undrar Lilja Kirilesku.

Att hennes släktingar hade blivit vaccinerade under sovjettiden, troligen med dåliga vacciner, rubbar inte Liljas ståndpunkt.

– Ukraina är ett fattigt land. Jag litar inte på att vi får in vacciner av hög kvalitet, eller att de förvaras rätt.

Vi träffar Lilja Kirilesku i lekparken tillsammans med tioåriga dottern Sonja. Hemma i bostaden sover nyfödda Jaroslav sin dagssömn. Sonja är vaccinerad mot tuberkulos, eftersom hon fick det som nyfödd, men inte mot några andra sjukdomar. Jaroslav har aldrig fått något vaccin.

– Så fort han föddes ville läkarna vaccinera honom mot tuberkulos. Jag fick kämpa för att hindra dem och de försökte envist övertala mig. Men jag såg hur de andra spädbarnen blev gulaktiga efter att de hade fått tbc-vaccin. Varför skulle jag vilja hälla kemiska medel i mitt barn om det inte behövs? undrar Lilja Kirilesku.

Att vacciner ”inte behövs” är en uppfattning jag ofta hör sägas då jag intervjuar ukrainska föräldrar som inte vaccinerar sina barn. Den andra är att staten vägrar ta ansvar för eventuella följder av vaccineringar.

– Om ett barn blir sjukt efter vaccinering så erkänner läkarna det inte. De bär inget ansvar för reaktioner som barnet kan få, säger Valerija Basenko, egenföretagare inom pr-branschen. Hon har aldrig låtit vaccinera sina i dag vuxna barn.

Lotta Sylwander, som är chef för Unicef i Ukraina, säger att problemen med läkarkåren är ett faktum.

– Läkare och sjukskötare utbildas inte ordentligt om vaccinationer i Ukraina. Om föräldrarna frågar läkaren vad barnet kan få för reaktioner på ett visst vaccin vet de ofta inte vad de ska svara. Och de vet definitivt inte vad de ska göra om barnet får reaktioner. Då föredrar läkarna att säga till föräldrarna att de inte behöver vaccinera barnet. I stället skriver läkaren under ett falskt vaccinationsintyg så kan barnet får gå i skolan.

”Jag träffar ofta läkare som inte rekommenderar vacciner.”

I många ukrainska skolor och simhallar är vaccinationsintyg obligatoriska för alla barn. Men nästan alla föräldrar jag talar med för det här reportaget bekräftar att det inte är något problem att få ett sådant intyg, trots att barnet inte är vaccinerat. Sådana läkare kallar de här föräldrarna ”moderna”.

Sonja och Lilja Kirilesku. Foto: Anders Hansson

– Jag träffar ofta läkare som inte rekommenderar vacciner. Sonja var sen med att lära sig tala och barnläkaren sade att det var tur att vi inte hade vaccinerat henne. Det kan påverka talutvecklingen negativt, säger Lilja Kirilesku.

Att det inte finns några undersökningar som skulle bekräfta denna hypotes bryr hon sig inte om. Begrepp som flockimmunitet tror hon inte på. (Flockimmunitet enligt WHO:s definition innebär att en vaccinationstäckning på över 95 procent av befolkningen skyddar även personer som av olika anledningar inte kan vaccinera sig.)

– Jag förstår inte den termen. Enligt mina iakttagelser är barn som inte blivit vaccinerade ofta friskare. I Ukraina har vi många fall av tuberkulos. Att ge barnen detta aggressiva vaccin redan som små kan inte vara bra. Det är bättre att de möter det naturligt, säger Lilja Kirilesku.

Att en naturlig infektion skulle vara bättre än vaccination saknar belägg. Det finns studier som visar att en mässlingsinfektion lämnar immunförsvaret försvagat under en lång tid.

Vaccinationsmotståndaren Valerija Basenko kallar flockimmunitet ”en teori”. Hon blir provocerad när jag frågar henne om det är rätt att utsätta andra barn för risker genom att låta bli att vaccinera sitt eget.

– Jag bryr mig inte om att andra blir sjuka. Varför ska jag riskera mitt barns hälsa för andra? Om jag är övertygad om att vacciner ändå inte fungerar? Jag vägrar, alla andra kan göra som de vill.

Basenko debatterar vaccination på sociala medier under ett fingerat namn. Hon vill inte ställa upp på bild. För några år sedan förlorade hon jobbet på grund av sitt vaccinationsmotstånd.

– Jag jobbade med pr på ett statligt ministerium. När jag berättade på Facebook om varför jag valt att inte vaccinera mina barn blev jag förföljd på nätet. Folk kopierade och spred min uppdatering, de anmälde mig till min arbetsgivare och jag blev hotad. Det slutade med att jag fick lämna mitt jobb. Jag hade inte fast anställning så jag lät bli att göra en rättssak av det. Nu har jag mitt eget pr-företag så jag kan säga vad jag vill, men jag vill inte starta en ny våg av förföljelser.

”Jag rör mig i medelklasskretsar där folk har ungefär samma inkomstnivå som jag själv. Många väljer att inte vaccinera.”

Enligt Basenko är alla hennes vänner av samma åsikt som hon när det gäller vacciner.

– Jag har universitetsutbildning och ett bra jobb. Jag rör mig i medelklasskretsar där folk har ungefär samma inkomstnivå som jag själv. Många väljer att inte vaccinera. Nu skriks det om att vi har en difteriepidemi. Det är ju helt klart vad det handlar om: Staten har en massa vacciner mot difteri i lager som de vill bli av med. Någon tjänar pengar på det här.

Uppfattningen ”någon tjänar pengar på det här” sitter mycket djupt i Ukraina. Den är svår att argumentera mot, eftersom korruptionen inte är någon teoretisk fråga för de flesta ukrainare. Den är högst påtaglig och den har skapat skepsis mot allt som kommer uppifrån. Man litar hellre på uppgifter man själv letat fram på nätet.

Lotta Sylwander, Unicef. Foto: Olena Khudiakova/TT

Enligt Ukrainas Unicefchef Lotta Sylwander är situationen i Ukraina just nu mycket allvarlig. Ukraina kan få utbrott av både polio, mässling och difteri när som helst.

– De ukrainska myndigheterna ligger efter i beställningarna med vacciner för både mässling och difteri. Vi väntar på både difteri- och polioutbrott i landet eftersom inte bara beställningarna utan också vaccinationerna ligger efter. Vi har redan haft enstaka fall av polio i Ukraina, bland annat på de ockuperade områdena.

Orsaken till att vaccinationsbeställningarna sackar efter är enligt Sylwander svårförståeliga.

– Det är ingen som riktigt har kunnat förklara för oss varför vaccinerna inte har blivit beställda. Just nu finns det tillräckligt med mediciner, men de räcker inte särskilt länge. Vacciner är något som man måste köpa in kontinuerligt. Ukraina ligger nu strax efter Kongo när det gäller mässlingsfall.

Att ukrainarna inte litar på sin hälsovård är Lotta Sylwander väl bekant med.

– Folkhälsosystemet fungerar dåligt, den är ett arv från sovjettiden. På sovjettiden fungerade själva vaccineringen, den utfördes regelbundet. Men väldigt ofta var vaccinerna verkningslösa. Man gav placebo eller vacciner som hade gått ut eller inte hanterats på rätt sätt. Väldigt många av dem som har fått mässling är vuxna personer som säger att de har blivit vaccinerade. Ändå fick de mässling.

Sjuksköterskan Olesia Kurina ger poliovaccin till Svetlana Tarorojeva. Foto: Anders Hansson

Samtidigt konstaterar Lotta Sylwander att de kampanjer som har genomförts lokalt och regionalt har varit effektiva.

– Vi hade en ganska framgångsrik kampanj med hälsoministeriet i Lviv i år. Under den kampanjen fick närmare 92 procent av alla barn i distriktet trippelvaccin. Kampanjer fungerar om man verkligen går in för dem, och de måste riktas både till föräldrar och till medicinsk personal så att de ändrar sitt beteende. Hälsopersonalen är ju fortfarande inte omvänd i Ukraina.

Och så måste det finnas vaccin, konstaterar Lotta Sylwander.

– Det är inte roligt att gå och vänta på något som man redan har varnat för och som kan åtgärdas. Men inget händer.