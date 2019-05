Nästan 900 barnsoldater släpptes i Nigeria

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Barnen släppts av den så kallade Civilian joint task force (CJTF) som bekämpar Boko Haram i den utsatta Bornoprovinsen. Det var andra gången på ett halvår som gruppen släppte ett stort antal barnsoldater sedan 833 barn fick återvända till sina föräldrar i oktober 2018.

Av de 894 barn som nu har släppts var 106 flickor, skriver Unicef på sin webbplats.

Enligt Unifecs landansvarige i Nigeria, Mohammed Fall, ska CJTF inte ha rekryterat några barn sedan i september 2017, skriver The Nation.

Unicef skriver att under den sjuåriga konflikten i nordöstra Nigeria har väpnade grupper som står utanför den nigerianska regeringens kontroll ha använt sig av fler än 3.500 barn.

Fler än 100.000 människor har mist sina liv under striderna och terrordåden som utförts av Boko Haram som beskrivs som en radikal islamistisk terrorgrupp.

– Vi kan inte ge upp kampen för barnen, inte så länge som som de påverkas av striderna. Vi kommer att fortsätta till dess att det inte finns ett enda barn kvar hos de beväpnade grupperna i Nigeria, säger Fall.

Boko Haram har under flera år kidnappat och utnyttjat barn som självmordsbombare. Många av dem så unga som mellan 7 och 8 år.

Så sent som för en vecka sedan mördade Boko Haram 14 skogshuggare i en by i Bornodistriktet. I april 2014 kidnappade gruppen 276 skolflickor från staden Chibok. Flera av flickorna har lyckats fly eller befriats, några av har avlidit under fångenskapen. Många av dem saknas fortfarande.