Erdogan till attack mot arabländer som stöder Trumps fredsplan

Turkiet, svor presidenten inför AKP-partiets ledning i Ankara, ”kommer aldrig att acceptera detta försök att förtrampa palestiniernas rättigheter”. Under ceremonin i Vita huset, då Trump och premiärminister Benjamin Netanyahu presenterade planen, deltog – till palestiniernas stora besvikelse – representanter för arabemiraten, Oman och Bahrain.

– Ni borde skämmas som applåderar förräderiet mot Jerusalem och mot mänskligheten, sade Erdogan om dessa stater.

Flera andra viktiga arabstater, som Egypten och Saudiarabien, har prisat USA:s initiativ samtidigt som de repeterar sitt traditionella stöd åt palestinierna.

– Hur i all världen skall vi kunna garantera de heliga platserna i Mecka och Medina om vi inte rycker till al-Aqsamoskéns försvar! När tänker ni muslimska regeringar säga ifrån? dundrade Erdogan och rev ned applådåskor.

Ingen annan muslimsk ledare har angripit den amerikanska planen i lika häftiga ordalag som Erdogan. Algeriet, Qatar och den jordanske kungen Abdullah har dock kritiserat den skarpt.

För tjugo år sedan skulle den arabiska regering som funnit sig i israelisk annektering av palestinska områden tagit en mycket stor risk. Våldsamheter mellan israeler och palestinier betraktades med verklig oro av Egyptens ledare, som visste att de pro-palestinska känslorna lätt slog över i indignation över den egna regimens vanstyre.

Av olika skäl har palestinierna mist sin centrala roll som arabernas käraste gemensamma angelägenhet, och den palestinska regeringen i Ramallah finner nu i detta krisläge att den inte har många kort att spela. Ironiskt nog kan det sluta med att det blir de israeliska bosättarnas motstånd mot planen som frälser palestinierna från den.

Turkiets relationer till Israel är just nu ännu mer ansträngda än vanligt. Under det diplomatiska spelet om Medelhavets energifyndigheter har Israel på sistone stärkt sina band till flera av de regimer Erdogan ser som Turkiets farligaste rivaler: Grekland, Egypten och Cypern. Israeliska oljeprospekteringsfartyg tvingades bort från cypriotiska farvatten av turkiska krigsfartyg häromveckan, och Erdogan har yttrat sig mycket hotfullt om planerna på en gasledning från de nystartade israeliska gaskällorna Tamar och Leviatan, via cypriotiskt och grekiskt vatten, till Italien. Turkiet, och dess energiallierade Ryssland, ser israelisk gasexport till Europa som en försvagning av Turkiets roll som länk mellan ryska gaskällor och europeiska konsumenter.

Under fredagens framträdande for Erdogan också ut mot Ryssland, som han anklagade för att ha brutit ländernas överenskommelse ifråga om den belägrade Idlibprovinsen i norra Syrien, där Ryssland och Syrien fortsätter att flygbomba inbördeskrigets sista motståndsfickor. Attackerna mot civila bostadsområden leder till ökade migrantströmmar över gränsen till Turkiet, som redan hyser nära fyra miljoner syriska flyktingar.

Fakta. Jerusalem Israels ”odelade huvudstad” USA:s president Donald Trumps plan för fred i Mellanöstern bygger på en tvåstatslösning. En karta har tagits fram över en föreslagen gränsdragning. Enligt denna ska delar av den ockuperade Västbanken, däribland Jordandalen och israeliska bosättningar, tillfalla Israel. De områden som i dag kontrolleras av palestinier ska fördubblas i storlek. Jerusalem ska vara Israels ”odelade huvudstad” medan en palestinsk huvudstad ska inrättas i östra Jerusalem. Varken israeler eller palestinier kommer att tvingas flytta från sina hem. Palestinska flyktingar ska dock inte tillåtas återvända till områden som kontrolleras av Israel. Planen förutsätter en ”demilitariserad” palestinsk stat samtidigt som Israel ansvarar för säkerheten väster om Jordanfloden. Över tid ska det framtida Palestina få större säkerhetsansvar. 50 miljarder dollar ska gå till att bland annat skapa en miljon nya palestinska jobb. TT Visa mer

