Nathan Shachar: Högt spel som kan öppna dörren för IS

I regionen och i Europas huvudstäder växer oron för att den turkiska attacken mot Syriens kurder skall skapa en öppning för IS och andra jihadister som gick under jorden i fjol efter att de drivits från sina fästen av USA-stödda kurdiska styrkor. Om kurderna känner kniven på strupen så måste man också räkna med att de använder sina många tusentals IS-fångar som spelpanter och hotar att släppa dem lösa om inte omvärlden ingriper.

Kurdernas farhågor är inte gripna ur luften. Sommaren 2015 bröt Turkiet en lång vapenvila med terrorstämplade kurdiska PKK. Sedan dess har en rad kurdiska samhällen på den turkiska sidan av gränsen, bland dem den stora staden Cizre, upplevt svår materiell och mänsklig förödelse. I fjol erövrade Turkiet-stödda styrkor från den syriska rebellalliansen FSA, med turkiskt flyg- och pansarstöd, den kurdiska gränsstaden Afrin längre västerut i Syrien. Enligt FN dödades flera hundra civila kurder under den operationen och många andra drevs från sina hem och utsattes för övergrepp.

De knappt tvåtusen amerikanska soldaterna i Syrien har inte kallats hem. Det hundratal som varit posterade i den zon president Trump nu överlåtit åt Turkiet har dragit söderut. Amerikanerna finns dels i nordost, dels i en enklav längre söderut, utmed den syrisk-irakiska gränsen (se grafik). Den lilla styrkan har varit en taktisk succé, i bjärt kontrast till USA:s många blodiga misslyckanden i regionen.

Amerikanerna är alldeles för få för att kunna hålla några större områden om någon utmanar dem. Men ingen vågar göra det, eftersom det skulle betyda konflikt med USA.

Inga amerikaner dör i Syrien, och mycket få har dödat i Syrien. Men utdelningen har varit enastående: IS har drivits på flykten och mist mycket av sin slagkraft. Iran har förhindrats att upprätta den ”landbrygga” mellan Tehran och Beirut som Israel betraktar som ett stort hot och USA är med i leken på stormaktspolitikens kanske viktigaste arena. Men utan kurderna i YPG-milisen skulle det inte ha gått. Någon måste dö och någon måste döda för att få bukt med IS. Över tiotusen kurder stupade under det fyra år långa kriget.

Turkiet har två motiv för sin aktion, ett tillfälligt och ett långsiktigt. Dels vill president Recep Tayyip Erdogan, vars parti AKP tappar mark, förknippas med segerrika och patriotiskt laddade trupprörelser mot kurderna. Dels vill turkiska nationalister, innan slutresultatet i det syriska kriget konsoliderats, skapa en permanent barriär mellan det turkiska och det syriska Kurdistan, en korridor befolkad av arabiska sunnimuslimer mitt i det kurdiska hjärtlandet.

Det är ett högt spel, med många obekanta. För Trump var de rasande reaktionerna i det egna lägret på sidbytet en kalldusch. Ingen kan gissa hur hans preferenser kommer att falla ut. Om inte de olika turkiska bulvanstyrkorna lyckas mäta sig med de krigserfarna kurderna, så måste Turkiet sätta in egna fotsoldater.

Om ”säkerhetszonen” blir en källa till manfall, nesliga bakslag mot kurderna och soldatbegravningar, så kan den hastigt nog bli till en börda för sina upphovsmän. Och civila kurdiska offer kan båda upp internationella opinioner som är farliga för den hyperkänsliga turkiska ekonomin.

En annan fara för Turkiets del är att Ryssland utsträcker sitt beskydd över kurderna, tvingar dem att komma överens med Syriens diktator Bashar al-Assad och spolierar den turkiska kalkylen.

