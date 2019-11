Nathan Shachar: Israel attackerar iranska mål i Syrien

Israels nye försvarsminister, Neftali Bennett från det ultranationalistiska Nya Högern, sade ”detta är ett svar på tisdagens iranska missilattack”, då fyra missiler sköts ned i luften ovanför Golanhöjderna. De iranska missilerna var i sin tur ett svar på Israels attentat mot Akram Ajouri, en av den palestinska Jihadrörelsens ledare i Damaskus i torsdags. Ajouri överlevde men ett av hans barn omkom.

– Varhelst Iran sticker fram sina tentakler mot oss kommer vi att klippa av dem, sade Bennett efter att de israeliska planen återvänt på onsdagsmorgonen.

Enligt syriska bedömare tillhör de flesta dödsoffren det iranska revolutionsgardet, vars ”Jerusalem”-brigad har ansvaret för alla Irans militära interventioner utomlands.

Två faktorer har trappat upp det spända läget mellan Israel och Iran. Dels Irans framgångsrika missilattack i september mot Saudiarabiens oljeindustri, dels USA:s beslut att inte rycka till saudiernas försvar. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som hittills varit president Donald Trumps gunstling, är lika bestört över Irans djärvhet som över USA:s passivitet. Om det alls är möjligt att bromsa Irans expansion i regionen, så får Israel försöka göra det på egen hand.

Både Iran och Israel är medvetna om att ett missförstånd eller ett misstag kan utlösa långt mer dramatiska händelser än de som hittills bokförts. Iran riktar därför inte sina missiler mot Israel utan mot Golanhöjderna, som omvärlden betraktar som ockuperat syriskt område.

Israel har hittills slagit till mot iranska mål i Libanon, Syrien och Irak – men inte mot Iran självt. En direkt drabbning mellan länderna skulle stå bägge parter dyrt. Under 1980-talets krig Iran-Irak vållade irakiska Scud-missiler oerhörda ekonomiska och psykologiska skador i Irans städer. Israels Jeriko-missiler är långt mer avancerade och kan bära stridsspetsar på ett halvt ton vardera till Irans städer. Iran tros inte ha liknande kapacitet, men vore ändå gynnat i ett direkt missilkrig i och med Israels mindre geografiska yta.

Till saken hör också att Israel och USA tycks ha underskattat Irans kapacitet. Fysikern Uzi Even, som spelat en viktig roll under Israels kärnenergiprojekt, skrev häromdagen att de iranska kryssningsrobotar som slog ut de saudiska oljeanläggningarna skapat en ny verklighet. Inte bara genom sin precision och sin förmåga att flyga under radarsystemen, utan också genom att ”dra ned byxorna” på saudiernas dyra amerikanska luftvärn, som alls inte reagerade.

Under onsdagens operation slogs syriska luftvärnsbatterier ut, efter att de avfyrat ryska SAM-missiler mot de israeliska flygplanen. En rysk talesman kallade Israels attack ”ett misstag”.