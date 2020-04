Nathan Shachar: Israels ultraortodoxa judar har drabbats svårare

Israel har några stora fördelar under epidemin: en ung befolkning, total kontroll över gränserna, välrepeterade katastrofrutiner och fungerande fältsjukhus.

Men samtidigt är landet sämre rustat än andra moderna samhällen: man har den högsta folktätheten av alla västländer och man har en stor minoritet som i det längsta vägrat ta larmrapporterna på allvar, och som först nu, med vapenmakt, underkastats regeringens smittskyddsdekret.

De ultraortodoxa judarna, kring en miljon, är ett brokigt spektrum av sekter och falanger, men de flesta av dem lever i ett eget samhälle, avskilda från resten av staten, med egna ledare – alltid rabbiner – och egna institutioner. Några av dem erkänner staten Israel, andra är likgiltiga till den och en hel del är fientliga till den. Det ultraortodoxa samhället är i hög grad en mot-kultur. Dess första impuls då stat och myndigheter vill tvinga dem göra något – värnplikt, likställa kvinnor eller vaccinera sina spädbarn – är att vägra. Den franske rabbinen Shlomo Aviner, andlig ledstjärna för de mest militanta bosättarna på Västbanken, såg tidigt positiva effekter av epidemin: ”Den sätter ur spel den västliga kulturen, universiteten, teatrarna, det lössläppta nöjeslivet.”

Hälsovårdsminister Yaacov Litzman, som tillhör de så kallade Gur-chassiderna, en strängt ortodox sekt, personifierar dessa motsägelser. Under en följd av år insisterade hans rabbin på att ministern skulle kallas ”vice hälsovårdsminister”, eftersom Gur-chassiderna inte vill bekläda officiella ämbeten i sionisternas stat. Litzmans egen lojalitet är framför allt till sina egna och till sin rabbin, och i andra hand till staten. Israels relationer till Australien, som länge blomstrade, är i dag ett öppet sår, sedan Litzman på sin rabbins order hindrat utlämning av en pedofil som flytt till Israel för att undgå den australiska rättvisan. Litzmans parti Agudat Israel är vant att få som det vill, eftersom det kan fälla regeringen.

Litzman själv har inte förnekat vetenskapens coronarön, men när vissa ortodoxa ledare långt in i mars lät bli att stänga rituella bad, synagogor och bönehus, så blockerade han resoluta insatser mot dem. På flera ställen, framför allt i Jerusalems ortodoxa kvarter och i den hel-ortodoxa staden Bnei Brak nordost om Tel Aviv, vakar i dag värnpliktiga över ordningen. Soldater i civila områden har inte setts sedan militärstyret i Israels arabiska samhällen (1949–1966).

Foto: Ziv Koren/TT

De ortodoxas sorglösa attityd till larmrapporterna återspeglas nu i en skrämmande hög smittprocent. Enligt en studie gjord på en slumpmässigt vald del av stadens invånare, som hälsovårdsdepartementet publicerade i tisdags, torde 80.000 av Bnei Braks drygt 200.000 invånare vara bärare av viruset. (Antalet bekräftade smittade i landet passerade på lördagen 7.600.) Sedan fredagens morgon är stadens alla in- och utfarter blockerade av soldater, som har stränga order att inte släppa förbi någon i någondera riktningen.

De ortodoxas sårbarhet under epidemin är inte bara trots och okunskap. De är fattiga, och mer beroende av allmänna transportmedel – sedan en dryg vecka nedlagda – och de lever i stora familjer i små lägenheter. Deras marknader och butiker är platser där det är omöjligt att tillämpa den anbefallda tvåmetersregeln. Hälsovårdsdepartementets statistiker uppskattar att de sex orter med högst smittprocent alla är ultraortodoxa.

Några rabbiner samarbetar lojalt med myndigheterna under krisen, andra menar att naturen – som är ett uttryck för Guds vilja – borde få ha sin gång. Elddopet för regeringens drakoniska coronapolitik, med stora delar av landet under hermetiskt utegångsförbud, kommer i nästa vecka, med den judiska påsken, och två veckor senare, med den muslimska fastemånaden ramadan. Bägge dessa högtider är till sin natur familje- och släktevenemang; regeringens direktiv att ersätta traditionerna med virtuell gemenskap via chattsajter stöter på indignerade reaktioner.

Kollisionerna mellan moderniteten och de ultraortodoxas statiska värld är en del av Israels vardag. (Liknande konflikter är vanliga i New York, där flera ultraortodoxa grupper vägrar låta sina barn vaccineras mot mässling.) Men denna kris har ställt den ömtåliga samlevnaden på sin spets. På ett plan rör det sig om brännande praktiska problem. Men på ett annat plan rör det sig det om en ideologisk rivalitet: vetenskapens pretentioner på att förstå allt och lösa alla problem är stötande för de judar och muslimer som ger de religiösa lagtolkningarna företräde. För moderna européer verkar detta mycket exotiskt. Men för inte så länge sedan – senast under striderna om Darwins utvecklingslära – så genomled västländerna likadana och lika upprivande idébataljer.

