Nathan Shachar: Kurdiskt hot om skräckscenario begripligt

Talespersoner från den kurdiskledda SDF-milisen upprepade på söndagen sina varningar om massflykt från IS-fängelserna i nordöstra Syrien om den turkiska offensiven fortsätter.

– Vi kämpar för våra hem och för våra liv. Det är givet att vi då kommer att ha mindre personal för att bevaka fånglägren, sade en talesperson för det kurdiska partiet PYD till libanesiska radio Mayadin.

Efter sitt USA-stödda krig mot IS-terroristerna, som slutade med seger i fjol, fick PYD och dess väpnade styrkor ett långt större territorium att bevaka. Det ursprungliga ”Rojava”, den kurdiskdominerade enklaven i norra Syrien, sträckte sig inte mer än några mil söder om den turkiska gränsen. Men i och med att man tog över de områden IS kontrollerat tvingades SDF-milisen hålla en långt större yta, som också omfattar vidsträckta ökenområden utmed gränsen till Irak.

Det är där SDF, med ekonomiskt stöd från omvärlden, härbärgerar dels krigsfångar från IS, dels deras anhöriga. Redan innan Turkiet-sponsrade styrkor i onsdags trängde in på kurdiskt område hade talespersoner från PYD och SDF gjort klart för allmänheten i väst vad som står på spel. Samtidigt som Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hotar släppa syriska flyktingar in i Europa – så hotar kurderna väst med att släppa lösa IS-fångarna, som kostade miljarder och fyra års strider att få bukt med.

Att kurderna viftar med detta skräckscenario är förståeligt. De står utan allierade och utan den sorts beväpning som skulle kunna hjälpa dem att hålla stånd mot den turkiska invasionen. Redan nu förekommer rapporter om att farliga IS-figurer är på flykt och att vissa läger beskjutits. Men det skall mycket till för att kurderna skall göra verklighet av sitt hot. Tiotusen av dem offrade livet mot IS, och de längtar inte efter att återse de blodtörstiga hämnarna. Kurderna är också rädda om sin goodwill i väst. Om de verkligen skulle låta IS-fångar komma undan, så får det inte se ut som om de släppts av kurderna, utan som om en olycklig bieffekt av krigets kaos.

De turkiskt-ledda styrkorna rör sig långsamt in i Syrien, dels för att inte äventyra turkiska soldaters liv i onödan, dels för att inte spela kurderna i händerna med rubriker om massakrer på civila. Europas regeringar, bestörta över Erdogans hot om flyktinginvasion, är inte på humör att pressa Turkiet diplomatiskt. Men turkiska blodbad på civila – kurder, assyrier och araber – skulle komplicera balansnumret.

Minst lika aktiv som på slagfältet är den turkiska regimen i sin uppgörelse med egna opinionen. Sedan i onsdags har polisutredningar öppnats mot ett hundratal personer som spritt ”terrorpropaganda” mot operation ”Fredens källa”. Flera journalister har gripits, bland annat Hakan Demir, redaktör på vänstertidningen Birgün, och Gökhan Diler, som leder nättidningen Diken. Inte ett ord av tvekan eller allsidig analys förekommer i officiella medier. Inte heller dryftas de många riskerna med operationen – som ambitionen att förflytta de sunnimuslimska syriska flyktingarna i Turkiet till de invaderade kurdiska områdena. Genèvekonventionen innehåller inte termen ”etnisk rensning”, men den tillåter inte sådana folkförflyttningar på erövrade områden.

Det är inte helt klart hur den syriska regimen ser på den saken. President Bashar Assad vill inte att de sunnimuslimska undersåtar som skingrats över regionen skall flytta hem igen. I vissa områden har han tillåtit inflyttning av shiamuslimer från Irak och Afghanistan. Klanen Assad har periodvis tillåtit turk-kurdiska PKK att operera från Syrien, men aldrig tolererat något kurdiskt självstyre av den typ som tagit form de senaste åren. Assad, trots pliktskyldiga protester, har säkert inget emot att de väpnade kurderna nu sätts på plats av Turkiet. Han hoppas sedan att hans ryska beskyddare skall se till att turkarna inte dröjer sig kvar i området.