Nathan Shachar: Mariano Rajoys karriär lider sannolikt mot sitt slut

De tre stora partier som manövrerar för att störta Rajoys Partido Popular skulle kunna sätta punkt för hans sjuåriga styre, bara de enades om formerna. Socialistledaren Pedro Sánchez väcker på torsdagen misstroendevotum mot Rajoys regering i hopp om att rycka åt sig premiärministerposten. Omröstningen sker på fredag.

Sådana är reglerna i Spanien: förlorar regeringen en omröstning betyder det inte nyval, utan en ny regering stödd av det sittande parlamentet. Det är därför det parti som helst av alla vill sätta punkt för Rajoys karriär, högerliberala Ciudadanos, inte tänker hjälpa Sánchez under torsdagens omröstning. Sánchez, om han blir regeringschef, vill regera vidare för att rycka upp sina popularitetssiffror. Ciudadanos vill tvärtom ha nyval omgående, för att slå mynt av sitt uppsving i prognoserna. Minst en miljon av Rajoys väljare har migrerat till Ciudadanos, framför allt av missnöje med regeringens agerande under den katalanska krisen, men också i protest mot korruptionsavslöjanden under de så kallade Gürtel- och Barcenas-rättegångarna.

Häromdagen föll domarna mot skumraskets huvudfigurer, tidigare ekonomiansvariga i Partido Popular. De har mjölkat storföretagare på ”bidrag”, som sedan fördelats i sedelkuvert till partiets högdjur. Under rättegångarnas andra fas, som ännu inte har börjat, kommer Rajoys egen roll att hamna under lupp: Har han, vilket verkar troligt, själv mottagit gåvor ur den så kallade B-kassan? Har han känt till att stora summor i hemlighet exporterades till schweiziska bankkonton? I så fall vore det klokast att göra sig av med Rajoy innan han ställs inför rätta, resonerar många inom partiet, och äntra nästa valkampanj ”rena” under nya ledare som aldrig tagit emot penningkuvert i dunkla hörn. Men än så länge har ingen av kollegerna repat mod och trotsat hans ledarskap.

Rajoy kommer inte att kasta in handduken. Han har jämfört socialistledarens parlamentsintriger med storinkvisitorn Torquemadas falskhet (på 1400-talet) och han håller Sánchez räkning för de senaste dagarnas ekonomiska ras – sedan varslet om misstroendevotum den 25 maj har de spanska bankerna förlorat femton miljarder euro.

Även om Ciudadanos (32 mandat) inte stöder Sánchez misstroendevotum, så har han en matematisk möjlighet att triumfera. För detta krävs stöd från vänsterpartiet Podemos (67 mandat) och från en rad småpartier, bland dem katalanska och baskiska nationalistpartier. Men också här är marken minerad för Sánchez del: många av hans egna socialister vägrar att låta sig föras till makten av katalanska separatister.

Det baskiska nationalistpartiet PNV stödde häromveckan Rajoys budget – och fick i gengäld ett stort paket favörer på fem miljarder kronor. Men nu kommer protester från partiets väljare, som på inga villkor vill se sina ombud i Madrid spela rollen av högerregeringens livräddare.

PNV:s belägenhet är ångestfylld. Socialisterna har visserligen lovat honorera alla ekonomiska löften partiet fått av Rajoy. Men om PNV fäller Rajoys regering kommer förr eller senare nyval, där Ciudadanos väntas ta hem spelet. Ciudadanos är det enda stora parti som svurit att riva upp Baskiens fördelaktiga ekonomiska relationer till den spanska staten, som bland annat ger baskerna kontrollen över de egna skatteintäkterna. På torsdagseftermiddagen måste PNV:s splittrade ledning bestämma sig.

Även om Rajoy krånglar sig helskinnad genom de kommande dagarnas parlamentariska hinderlopp, så lider hans karriär sannolikt mot sitt slut. Hans erfarenhet och tålamod har varit en resurs för partiet, trots att många retat sig på hans sävlighet och ovilja till konfrontation. Men den stora utmaningen för Partido Popular i nästa val blir inte, som hittills under Rajoy, att utstråla solid och ansvarsfull trygghet, utan att tävla med uppkomlingen Ciudadanos i aggressiv handlingskraft och hårda tag mot korruption och katalanska separatister. På knappt ett år har Ciudadanos, ett parti med bara några år på nacken, skuffat undan Rajoys PP som den spanska fanans och spansknationalismens naturliga hemvist.

Rajoy noterade en viktig etappseger på onsdagen, då den katalanske regeringschefen Quim Torra böjde sig för Madrids veto och gav upp försöken att utnämna fängslade och landsflyktiga separatister till ministrar i sin regering. Därmed verkar den halvårslånga katalanska regeringskrisen över och det hotande nyvalet avstyrt – vilket alls inte betyder att den underliggande spansk-katalanska konflikten är till ända.

Allt som nu händer i Madrid, också den pågående regeringskrisen, är indirekt kopplat till den olösta katalanska konflikten. Det är det budskap separatisterna vill inpränta i den spanska ledningen: Vägen till politisk och finansiell stabilitet går via Barcelona.