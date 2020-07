Nathan Shachar: Så uppstod Libanon och Irak som egna länder

Syrien sommaren 1920 var en spännande plats. Efter fyrahundra år hade turkarna drivits bort av en märklig allians mellan Storbritannien och kungafamiljen i Mekka, hashemiterna. Två extraordinära äventyrare hade lett gerillakriget: den hashemitiske prinsen Feisal och den engelske arkeologen T.E. Lawrence. På våren 1920 kröntes Feisal till kung över Syrien.

Men under första världskriget hade England lovat bort Syrien till Frankrike. Nu envisades Paris att kassera in löftet. Engelsmännen räknade med att fransmännen skulle tröttna – vem orkade kriga längre, nu då all politik handlade om jobb och återuppbyggnad?

Men den 24 juli 1920 vid Maysalun, ett bergspass utmed landsvägen Beirut-Damaskus, överrumplades Feisals styrkor av senegaleser och berber ur den franska främlingslegionen, understödda av stridsvagnar och flyg, två okända nymodigheter. Feisal flydde till Palestina, nyblivet brittiskt mandat.

Samma kväll, i det brittiska Mesopotamien, var det arabernas tur att chocka, då en brittisk styrka nedgjordes och förintades nära Kufa vid Eufrats strand. London fick nu två huvudvärkar på halsen samtidigt: Vad skulle man göra med skyddslingen Feisal? Och vad skulle man göra med Irak för att få stopp på upproret där?

Kolonialminister Winston Churchill hade inga pengar till fler soldater, men han var den förste som klart begripit den irakiska oljans betydelse för det framtida maktspelet.

T.E Lawrence, vid det här laget världsberömd som Lawrence av Arabien, grep tillfället. I passionerade debattartiklar krävde han att sveket mot Feisal rättades till. London gav med sig, kungen utan land kröntes till kung över ett nytt kungarike, Irak, och lugnet återställdes.

Churchill, som tröttnat på Lawrences debattartiklar, gjorde honom till sin rådgivare. 1921 övertalade denne sin chef att bryta ut östra Palestina, skapa ”Transjordanien” och göra Feisals bror Abdullah till dess kung.

Fransmännen skyndade sig också att rita om kartan. Den 1 september 1920 blev sydvästra Syriens kustland Libanon, en stat med gedigen kristen majoritet.

Alla dessa påhittade länder är i dag konkret verklighet. 1924 drevs hashemiterna från Arabien av fiendeklanen Saud. 1958 störtades det irakiska kungadömet. Det enda som återstår av hashemiterna är det jordanska kungahuset.