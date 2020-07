Nathan Shachar: Turkiets planer trappar upp spänningen i Medelhavet

Någon gång i höst, före valet i USA, väntas president Tayip Erdogan göra sitt utlovade schackdrag och förvandla östra Medelhavet till ett högkrisområde. Turkiska oljeborrningsplatåer, åtföljda av krigsfartyg, kommer att gå in på grekiskt vatten för att testa Aten och dess nya strategiska partners, Egypten och Israel.

Turkiet anser sig, tack vare sitt avtal från i höstas med den libyska regeringen, ha utökat sitt territorialvatten med nära hundrafemtio tusen kvadratkilometer, på bekostnad av framför allt Grekland och Cypern.

Israel, Egypten och Cypern, som på senare år gjort stora energifynd under havsbottnen, planerar att föra sin gas till Europa, via en tvåhundra mil lång undervattensledning. I januari i år skrev länderna under ett avtal om projektet, inklusive militärt samarbete för att skydda det mot sabotage och fientlig aktion.

Men den turkiske presidenten menar att gasledningen under sin väg öster om ön Kreta korsar turkiskt – enligt Turkiets nya definition – vatten och måste stoppas. Om Erdogan håller ord uppstår en spänd situation, med flera av världens största flygvapen inblandade.

Utrikesminister Mike Pompeo har uttryckt USA:s stöd åt gasprojektet, men Erdogans beskyddare president Donald Trump har inte alls gett grekerna det stöd de väntat sig. När den förre grekiske premiärministern, Alexis Tsipras, först tog upp ämnet med Trump skall denne ha yttrat: ”Erdogan är en bra kille, han förstår affärer, varför gör du inte upp med honom?”.

Detta var 2019. Sedan dess har grekerna insett att de inte kan ta USA:s stöd för givet i en krissituation. Häromveckan besökte Greklands regeringschef Kyriakos Mitsotakis Jerusalem, tydligen för att förhandla om konkreta försvarsåtgärder i händelse av turkiska utmaningar.

Den turkiska flottan är väl rustad inför konflikter efter tio års målmedveten modernisering. Nyligen rullade den första turkiska hangarkryssaren av stapeln. Upprustningen, som satt igång en marin kapprustning med Turkiets rivaler, sker inom ramen för en vision kallad Mavi Vatan, ”Det blå fosterlandet”. Enligt Mavi Vatan måste Turkiet återupprätta det havsherravälde det osmanska väldet åtnjöt under sin storhetstid, då östra Medelhavet var ett turkiskt hav.

Dessa storståtliga kalkyler, om de kröns med framgång, är avsedda att hjälpa Erdogan till seger i valet 2023, som sammanfaller med den turkiska republikens hundraårsfirande.

Men det är ett riskfyllt och fantasifullt program Erdogan gjort till sitt: Länder som Israel och Egypten, bägge amerikanska skyddslingar, kommer inte att skrinlägga sina energiprojekt därför att Erdogan kräver det.

Turkiets styrkor är redan i elden på tre olika fronter: Irak, Syrien och Libyen – samtidigt som den turkiska ekonomin vacklar under finansminister Berat Albayrak – Erdogans svärson – oprofessionella ledning.

Förlorar Trump valet i höst kommer amerikanska sanktioner mot Turkiet helt säkert, och kanske mot Erdogan personligen. I det läget kan en aggressiv utrikespolitik i Medelhavet sluta med förskräckelse.

EU, som anar att NATO får svårt att agera resolut om de bägge medlemmarna Turkiet och Grekland ryker ihop, har för ovanlighetens skull höjt rösten. Utrikeskomissionären Josep Borrell har varnat Ankara för att krigshandlingar mot Grekland skulle uppfattas som ett angrepp på hela EU.

