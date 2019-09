Naturkatastrofministern: Jag vet inte om klimatförändringarna är skapade av människan

Liksom Amazonas har delar av Australien drabbats av intensiva skogsbränder den senaste tiden. När David Littleproud, vars ministerpost även innebär ansvar för vattenresurser, torka och krishantering, fick frågan av den australiska radiokanalen ABC Radio National om han tror att mänskligt inducerade klimatförändringar gjort skogsbränderna mer intensiva svarade han att det var ”irrelevant huruvida det är skapat av människan eller inte”.

Littleproud säger till Guardian Australia att det viktigaste för honom är att se till att landet har verktyg och kunskap nog för att kunna anpassa sig till klimatförändringarna, vilket, menar han, är något de alltid behövt göra i Australien. Littleproud menar att hans jobb är att säkerställa att räddningstjänsten ”får de verktyg och resurser de behöver, [och] att de har vetenskapen att förstå att dessa fenomen kan bli mer allvarliga”.

Ministerns ståndpunkt stöttas av flera av hans partikamrater i Nationella partiet och andra kollegor i koalitionsregeringen, något som har fått oppositionspartiet de Gröna att se rött. Richard Di Natale, ledare för de Gröna, har kritiserat Littleprouds svar angående skogsbränderna och menar att han ignorerar den oro som räddningstjänstschefer uttryck kring klimatförändringarnas bidrag till bränder.

Jordbruksministern Bridget McKenzie svarade med att anklaga Di Natale för att ”politisera skogsbränder som just nu påverkar markägare, hem, miljötillgångar och jordburkare i samhällen i Queensland och nordöstra New South Wales”.

McKenzie sa vidare att varken hon eller Littleproud förnekat att klimatförändringarna är ett faktum, utan att de varit ”väldigt uppriktiga” kring detta. På frågan om hon accepterar förklaringen om att klimatförändringar som skapats av människan förvärrar skogsbränderna, svarade McKenzie: Vår regering har varit väldigt tydliga med att vi tar klimatförändringar på allvar.

Matt Canavan, senator i Queensland, sa att den liberal-nationalitiska koalitionen stödjer ”förnuftiga svar på klimatförändringar som inkluderar stöd för högkvalitativt kol och gas som vi producerar i detta land”. Han menar att det är genom högkvalitativ produktion av energi som de kommer att kunna bemöta klimatförändringarna och minska utsläppen.

Miljöministern Sussan Ley som liksom Littleproud intervjuades av ABC Radio National tidigare i veckan sa då:

– Vi har alltid bott på en kontinent som har härjats av bränder, jag kommer inte att bli en expert på vad som orsakar dem. Jag är säker på att det är relaterat till klimatförändringar, men i vilken grad, under vilka omständigheter och vilka åtgärder vi kan vidta, finns det en hel rad andra samtal kring.

Enligt australiska myndigheter kan skogsbränderna som uppstår i Queensland under våren pågå i flera veckor. Samtidigt kämpade brandmän på tisdagen mot fler än 50 bränder i New South Wales. Det övergripande brandriskindexet har ökat för större delen av södra Australien under de senaste 40 åren och enligt the Bushfire and Natural Hazards Cooperative Research Centre förväntas trenden att fortsätta.

