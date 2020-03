New York centrum för smittspridning – sätter upp flera provisoriska bårhus

Utanför sjukhusen i New York ringlar det långa köer av oroade New York-bor. En av de största mässlokalerna på Manhattan, det gigantiska Javits Center, har ställt in alla vårens evenemang och förvandlas nu till ett gigantiskt akutsjukhus där det ska finnas kapacitet för 1.000 nya sjukhussängar. Det är ändå bara en knapp procent av den totala kapacitet som behövs på sjukhusen här, om prognoserna för våren stämmer.

Antalet dödsoffer för virusutbrottet väntas öka kraftigt i New York och utanför sjukhuset Bellevue Hospital på Manhattan har myndigheterna låtit uppföra ett provisoriskt bårhus. Även på minst tre andra håll i delstaten New York har man satt upp tillfälliga bårhus.

Enligt Andrew Cuomo, New Yorks delstatsguvernör, kommer minst 140.000 personer behöva sjukvård här efter att ha smittats av det nya coronaviruset. I delstaten har mer än 26.000 personer redan testat positivt för viruset, med 15.000 fall i staden New York. 271 personer har dött hittills.

Sedan i söndags råder ett slags frivilligt utegångsförbud, med mottot: ”Stanna hemma. Stoppa spridningen. Rädda liv.”

Restauranger, barer och mötesplatser stängde tidigare i mars, men nu har även alla butiker som inte tillhandahåller förnödenheter tvingats stänga.

Stadsmiljön har givetvis förändrats radikalt, men det är inte lika öde på gatorna som i de europeiska metropoler där omfattande utegångsförbud råder. Turiststråken på Manhattan är tomma och övergivna, men i bostadskvarteren går folk fortfarande ut med hundar, joggar och går till matbutikerna. Även i parkerna syns en del folk i vårsolen, men de allra flesta respekterar reglerna för social distansering. Det myllrande folkliv som alltid präglat gatulivet här har ersatts av ett slags skärgård av människor, isolerade med flera meters avstånd. När bekanta möts håller de konversationer på distans, med höga röster.

Den vanligaste förklaringen till de höga talen i New York är att det är den stad i USA med den i särklass mest intensiva stadsmiljön, med trångt på gator, tunnelbanor och butiker, samtidigt som folk reser till och från staden från hela världen.

– Viruset sprids snabbt eftersom befolkningen är så koncentrerad, säger epidemiologen William Schaffner till nyhetskanalen NBC.

En annan förklaring är att delstaten genomfört betydligt fler tester än andra delar av USA. I stället för att vänta på Trump-administrationens åtgärder krävde delstatsguvernören Cuomo tidigt att själv sköta testerna. Sedan två veckor tillbaka har New York haft världens högsta testkapacitet, högre än exempelvis Sydkorea, med mer än 10.000 tester om dagen. Det har bidragit till att siffrorna här rusat i höjden, då mörkertalen minskat.

Tre gånger fler har testats i New York än i Kalifornien, som har dubbelt så stor befolkning. Men det är även fler av de som testas i New York som faktiskt har smittats: 28 procent av de testade i delstaten har varit positiva, jämfört med 8 procent i resten av USA.

Siffrorna förväntas öka rejält under april. 13 procent av de som testat positivt har tagits in på sjukhus. Vicepresidenten Mike Pence föreslog i veckan att alla som vistats i New York bör sättas i karantän i 14 dygn.

Hjälpen från den federala regeringen har varit bristfällig. Förra veckan skällde Andrew Cuomo ut Trump-administrationen i en tv-intervju.

– Jag har gång på gång krävt att den federala regeringen ska förse oss med grundläggande sjukvårdsutrustning, men får inget svar. Var i helvete är den federala regeringen i den största krisen vi sett på flera generationer? sade Cuomo.

Strax därpå skickade den federala regeringen trasig och föråldrad utrustning till New York. Cuomo har sagt att delstaten är i desperat behov av 30.000 respiratorer för att hantera krisen. Regeringen sitter på en reserv med 20.000 respiratorer.

Donald Trump, som kommer från New York, har sagt att det är Cuomos fel att delstaten upplever en kris.

– Han får köpa sina egna respiratorer, sade Trump till Fox News tidigare i veckan.

Efter hård kritik i veckan lovade vicepresidenten Mike Pence att den federala regeringen ska förse New York med 4.000 nya respiratorer. Trump sade samtidigt att han vill att alla butiker och restauranger öppnar igen till påsk, för att ekonomin inte ska ta mer skada. Enligt epidemiologer kan det leda till en explosionsartad ökning av smittade och döda. När Trump tillfrågades om varför han valt just påsken, den 12 april, för att öppna butiker igen sade han:

– Det är ett vackert datum, en vacker tid.

