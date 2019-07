New York Times: Räder mot papperslösa i USA inleds på söndag

Räderna, ett led i president Donald Trumps ansträngningar för att stoppa olaglig invandring till USA, har försenats – delvis beroende på motstånd bland befattningshavare hos USA:s immigrationsmyndighet, United States Citizenship and Immigration Services (USCIS).

En annan myndighet, US Immigration and Customs Enforcement (ICE), har hand om genomförandet av avvisningarna, som beräknas ta flera dagar att genomföra. Personer som inte finns med på listorna men som ändå kan konstateras ha invandrat olagligt och befinna sig på uppsamlingsplatser, riskerar också att avvisas från USA i aktionen.

När så blir möjligt kommer familjemedlemmar som gripits tillsammans att placeras i familjeförvar i delstaterna Pennsylvania och Texas. Brist på utrymme kan dock leda till att somliga placeras på hotell till dess deras resedokument har utfärdats. ICE jobbar utifrån målsättningen att avvisa familjerna så skyndsamt som möjligt.

Enligt uppgiftslämnarna riktar ICE:s medarbetare in sig på minst 2.000 immigranter som har beordrats att lämna USA, men inte har gjort det. Somliga av dessa har underlåtit att inställa sig i domstolarna de kallats till, men ändå stannat i landet.

Aktionen kommer att genomföras i tio större USA-städer, skriver tidningen.

Hotet om avvisning har gjort många immigranter oroliga. Trumpadministrationen har inte gjort någon hemlighet av att man vill att aktionen ska uppfattas som kraftfull, med syfte att avskräcka familjer som är på väg söderifrån till USA att tänka om.

Liknande aktioner har genomförts under tidigare presidenters mandatperioder, men inte så storskaligt som nu ska ske.

I gruppen av olagliga invandrare har under senare tid spridits tips om hur man kan hålla sig undan avvisning, skriver New York Times – exempelvis genom att inte öppna dörren när ICE-personal ringer på. Myndighetens medarbetare har inte lagligt rätt att tvinga sig in i människors hem.

