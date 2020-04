New York Times: Trump kände till faran med smittan redan i januari

Samtidigt som Donald Trump i en rad presskonferenser berömt sig själv och sin administration för att ha mött coronakrisen på bästa möjliga sätt har Trump också fått kritiska frågor om varför han inte agerade tidigare. Frågor som Trump ofta kallat för ”elaka” och i stället uppmanat de reportrar som ställt dem att lyfta fram det positiva i kampen mot smittan.

Enligt presidenten själv har han agerat snabbt genom att införa inreseförbud från Kina, som trädde i kraft den 2 februari, och från Schengenområdet, som trädde i kraft den 13 mars, men dokument som New York Times kommit över visar att varningen om att smittan kunde komma att orsaka ett mycket stort antal dödsfall i USA kom mycket tidigare.

Och varningen var tydlig.

I ett mejl till flera av den amerikanska administrationens hälsoexperter skrev Carter Mecher, en högt uppsatt medicinsk rådgivare inom departementet för frågor som rör de amerikanska krigsveteranerna:

”Hur man än ser på det så kommer detta att bli hemskt. Den beräknade storleken av utbrottet ser ut att vara svår att förstå”, skrev Mecher i mejlet som gick ut den 28 januari, skriver New York Times.

Även presidentens egen rådgivare i handelsfrågor, Peter Navarro, varnade redan den 29 januari för risken för en coronapandemi som kunde orsaka så många som 500.000 amerikaners död.

Den 30 januari fick Donald Trump en liknande varning i ett telefonsamtal från en annan högt uppsatt person inom administrationen, Alex M. Azar II, en varning som Trump avfärdade genom att kalla Azar för ”alarmist”.

Samma dag förklarade Världshälsoorganisationen WHO coronasmittan för en global hälsofara.

Det skulle dröja till den 16 mars innan Donald Trump gick ut med riktlinjer för hur medborgarna skulle hålla fysisk distans till varandra. Riktlinjer som då skulle gälla i två veckor men som sedan dess har förlängts flera gånger.

Kritiken mot att Vita huset, och då främst presidenten själv, har agerat långsamt har främst kommit från demokratiskt håll och från Trumpkritiska medier som CNN. Men på söndagen lät också den Trumptrogna kanalen Fox News en kritisk läkare komma till tals då Tom Inglesby, chef för Center for Health Security vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, intervjuades av Fox nyhetsankare Chris Wallace.

I intervjun lyfte Wallace fram artikeln i New York Times och konstaterade att den beskrev hur ”presidenten varnats av högt uppsatta hälsotjänstemän för pandemihotet redan i januari men inte reagerade förrän i mitten av mars”.

Inglesby svarar att det verkar klart att många inom administrationen hade varnat tidigt och att om presidenten gjort något tidigare hade USA befunnit sig i en mycket bättre situation än landet gör just nu med över en halv miljon smittade. Inte minst när det gäller tillgången till skyddsmaterial och beredskapen på sjukhusen.

Chris Wallace fråga, och att han inte försvarade Vita huset under intervjun, fick Donald Trump att gå till hård attack mot Wallace i ett inlägg på Twitter under söndagen. Där hånade presidenten Chris Wallace för att försöka efterlikna CBS granskande journalist Mike Wallace (1918–2012) och kallade CBS tunga nyhetsprogram Face the Nation för Deface the Nation (Vanställa nationen):

”Jag tittade precis på Mike Wallace-kopian Chris Wallace på Fox News. Nu är jag helt övertygad om att han är ännu värre än Sleepy Eyes Chuck Todd på Meet the press (snälla!) eller folket på Deface the nation. Vad i helvete händer med Fox News. Det är en helt ny situation där borta.”

Meet the press är ett tungt politisk kommenterande program på NBC.

President Trump har vid upprepade tillfällen också påstått att USA testar mest i världen, något som är sant om man ser till hur många människor som testats för coronaviruset – 2,7 miljoner – men sett till tester per capita ligger USA på plats 42.

