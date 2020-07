New York Times: Tvångsarbetare i Kina tillverkar ansiktsmasker

Den muslimska minoritetsgruppen uigurer används i ett statligt styrt arbetsprogram i Kina för att tillverka masker och annan skyddsutrustning, rapporterar New York Times.

Tidningen skriver att minst 17 av de 51 företag som tillverkar personlig skyddsutrustning i Xinjiang-provinsen ingår i arbetsprogrammet. New York Times spårade även en last med masker som kommit till Georgia i USA från en fabrik i Hubei-provinsen med fler än 100 uiguriska arbetare.

Enligt New York Times visar granskningen att det handlar om tvångsarbete och hänvisar till Human rights investigations lab vid University of California, Uyghur human rights project och Center for strategic and international studies.

Den kinesiska ambassaden i USA hävdar dock till New York Times att arbetsprogrammet hjälper ”lokala invånare ut ur fattigdom genom sysselsättning”.

På måndagen meddelade amerikanska handelsdepartementet att man inför sanktioner mot ytterligare elva kinesiska företag som en följd av Kinas behandling av uigurer.

Sanktionerna gäller bland annat för textilföretag som uppges använda uiguriska tvångsarbetare i Xinjiang och ett löshårsföretag vars produkter från Xinjiang fått importförbud av USA:s gräns- och tullmyndighet efter misstankar om tvångsarbete. Svartlistningen innebär att de inte kan köpa komponenter från amerikanska företag utan godkännande av regeringen.