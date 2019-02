Som 20-åring tillhör Mary Eden Ogwuche redan den minoritet av befolkningen som har rösträtt. Fler än 50 procent av landets invånare är under 18 års ålder. Men de två kandidater som valet står mellan är båda över 70 år gamla. Sittande presidenten Muhammadu Buhari är 76 år gammal och har tillbringat en stor del av den senaste mandatperioden i London där han vårdats för en okänd åkomma och utmanaren Atiku Abubakar är bara fyra år yngre. Nu kräver den yngre generationen förstagångsväljare bättring.

Vid en kafeteria på Lagos universitets campusområde tillbringar Eden Ogwuche fredagseftermiddagen tillsammans med kompisar som redan inlett sina högre studier. Hon ska snart söka till biologiprogrammet för att senare specialisera sig på marinbiologi. Vännen Comfort Eve, ett år yngre, har redan börjat sina studier i engelska. Hon hade sett fram emot att rösta i lördagens val men kunde inte få sitt röstkort i tid.

– Jag var där, hos valmyndigheten, flera gånger i november men de sade bara åt mig att komma tillbaka nästa dag och till slut kände jag att det var slöseri med tid, säger Comfort Eve.

Efter att valmyndigheten Inec i elfte timmen ställde in det val som skulle hållits förra lördagen har den senaste veckan präglats av ordkrig mellan de två huvudpartierna APC och PDP om vems fel det var att valet sköts upp med sju dagar. De hävdar båda att motståndarsidan försöker fuska sig till segern i valet som är årets viktigaste i Afrika.

Mary Eden Ogwuche kommer att rösta på regeringspartiet APC i det lokala guvernörsvalet om två veckor men på riksnivå är hon trött på de etablerade spelarna, mycket för att de leds av gamla män som saknar kontakt med dagens unga. I stället kommer hon att välja slumpvis bland en uppsjö av oetablerade kandidater.

– Annars blir det bara en rotation av samma typ av män, säger hon.

Längre bort i kafeterian sitter tre unga män hukade bakom varsin laptop. Clinton Onyenemezu hoppar över årets val, lika desillusionerad som kvinnorna tio meter bort, men lägger till att man inte ska rösta på ungdomen om det är enda skälet.

– Se på Macron i Frankrike, som kom in med denna aura av idealism. Hans land faller sönder runtomkring honom och han vet inte vad han ska göra åt saken. Ungdom är inte bara av godo, säger han.

Frankrikes president Emmanuel Macron besökte Lagos häromåret och gick på den kända musikklubben The Shrine, grundad av etablissemangskritikern Fela Kuti, i ett försök att knyta kontakt med afrikanska ungdomar. Migrationen till Europa har väckt uppmärksamheten i Europa kring Afrikas kraftigt växande generation av ungdomar och en rad tunga ledare – Angela Merkel och Theresa May, med flera – har flugit söderut över Medelhavet under det senaste året.

– Det var väl kul att han kom hit, säger Onyenemezu om Macrons besök i 20-miljonerstaden Lagos.

Samuel Daniel och Clinton Onyenemezu är skeptiska till årets startfält av kandidater. Foto: Erik Esbjörnsson

– Och det är kul att han fick uppleva Afrika och vår kultur. Men det gjorde ingen skillnad för mig, säger han.