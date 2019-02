På måndagen lämnade Alexandra Arce von Herold in en stämningsansökan om att den tidigare presidenten ska ha utsatt henne för ett sexuellt övergrepp i slutet av 2014. Det rör sig om en tio sidor lång stämningsansökan som New York Times uppger att de tagit del av.

Alexandra Arce von Herold är psykiatriker och aktivist som arbetar med kärnvapenfrågor. Innan övergreppet ska ha ägt rum hade hon vid flera tillfällen träffat Oscar Arias Sánchez i sitt arbete, det eftersom han var engagerad i nedrustningen av kärnvapen.

Under ett möte i Óscar Arias Sánchez hem ska han tagit på Alexandra Arce von Herolds bröst samt tryckt in sin hand under hennes kjol och penetrerat henne.

”Jag förnekar kategoriskt anklagelserna mot mig. Jag har aldrig uppfört mig på sätt som inte respekterat en kvinnas vilja”, skriver Oscar Arias Sánchez genom sin advokat till New York Times.

Alexandra Arce von Herold säger att hon ångrar att hon inte gjorde något när händelsen inträffade.

– Jag stelnade, och visste inte vad jag skulle göra. Jag var i chock. Det hade aldrig hänt mig förut.

Enligt hennes stämningsansökan berättade hon om händelsen till 15 personer efter att den inträffade, däribland en kongressmedlem, sin pojkvän, sin bror och sin pappa.

New York Times har varit i kontakt med minst två personer som vittnar om att Alexandra Arce von Herold berättade om händelsen efter att den inträffade.

Oscar Arias Sánchez har varit president i Costa Rica under två perioder, mellan 1986 och 1990 samt 2006 och 2010. Han tilldelades Nobels fredspris 1987 för sina initiativ till fredsförhandlingar i Centralamerika.

