Noll rapporterade dödsfall i Mongoliet – så förhindrades smittspridningen

Det är mer än sex månader sedan Världshälsoorganisationen, WHO, konstaterade att ett nytt virus, och globalt nödläge, var på intåg. I slutet av januari hade nästan 10.000 konstaterade coronafall rapporterats och fler än 200 personer hade dött i covid-19 – samtliga i Kina.

Länder som gränsar till Kina, som Ryssland och Kazakstan, har drabbats av omfattande smittspridning med i dagsläget 951.897 respektive 126.243 konstaterade covidfall.

I Kina har nu siffran stigit till 90.103.

Men Mongoliet som gränsar till samtliga länder har endast 298 bekräftade smittade och noll dödsfall rapporterade. Fram till i juli ska ingen heller ha intensivvårdats.

Mongoliet har en befolkningsmängd på strax över tre miljoner och är ett av få låginkomstländer med noll dödsfall. Nu visar en sammanställning, som publicerades i den vetenskapliga tidsskriften The Lancet, att det knappa antalet drabbade beror på att landet tidigt aktiverade en akutkommitté.

Regeringen utlyste nödläge redan i början av januari – veckor innan WHO informerade om en global kris. Mongoliet införde därmed åtgärder så som hälsokontroller, stängda gränser och karantänsregler.

Alla skolor stängdes och öppnas inte på nytt förrän i september. Med krav på användning av munskydd och god hygien upplever landet att de lyckats kontrollera smittspridningen.

Ett stängt kloster i Ulan bator i mars i år. Foto: Alamy Stock Photo

– Mongoliet har gjort ett bra jobb med väldigt begränsade resurser. De har isolerat de konstaterade fallen, identifierat vilka dessa har exponerats för och även isolerat dessa, säger professor David Heymann på the London School of Hygiene and Tropical Medicine, till BBC.

Anledningen till att en akutkommitté infördes så tidigt var på grund av landets begränsade hälsosystem, förklarar den mongoliska epidemiologen Davaadorj Rendoo i en intervju med magasinet MIT Technology Review.

– Vi har inte många respiratorer till exempel, säger han och fortsätter att förklara att på grund av knappa medel blev det därför landets högsta prioritet att förbereda sig ordentligt.

Han berättar att landet årligen drabbas av en intensiv influensasäsong på grund av klimatet – men det ser han som en fördel i bekämpningen av coronasmittan.

– Landet är till ytan kargt och torrt med ett kallt klimat. Vår hälsomyndighet uppmuntrar alltid vår befolkning att hålla en god hygien. Så många av våra rekommendationer var inte nya, säger Davaadorj Rendoo.

Mongoliet satte tidigt in åtgärder för att förhindra spridning av viruset, här vid en röstningsstation inför parlamentsvalet i Ulaanbaatar i juni. Foto: Xinhua/Sipa USA

Mongoliet har även utfört tester sedan januari och kunde snabbt skala upp då WHO försåg landet med testkit. I februari började landet flyga hem personer som befann sig utomlands. Dessa testades också omedelbart.

Inhemska fall upptäcktes inte förrän i mars. Ett av de tidiga fallen ska ha rört sig om en fransk medborgare som befann sig i den södra delen av provinsen Dornogovi i Mongoliet.

Han konstaterades vara smittad av covid-19. I och med upptäckten påbörjades en intensiv kontaktspårning och man lyckades spåra 120 personer som mannen varit i kontakt med. På samma vis har Mongoliet gjort noggranna spårningar för varje identifierat covidfall.

Epidemilogen förklarar vidare att landet inte vet hur länge de kommer att utlysa nödläge. De har tidigare uttalat att gränserna kan komma att stängas på obestämd tid och hänvisat till Japan, som lättade på sina restriktioner och sedan drabbades av smittspridning på nytt.