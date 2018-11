Norsk-iranier häktad för attentatsplaner i Danmark

Bara ett dygn tidigare gjorde polisen en husrannsakan mot samma grupp exiliranier. Tre personer anhölls men släpptes senare.

Konflikten mellan den iranska regimen och motståndsrörelsen ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) tycks ha fått fäste i den lilla staden Ringsted på danska Själland. Här verkar den danska förgreningen av separatiströrelsen som strider för självständighet av provinsen Ahvaz i sydvästra Iran.

För drygt en vecka avslöjade den danska säkerhetspolisen Pet att en norsk-iransk man planerat ett attentat mot gruppen den 28 september i år. Mannen, som är norsk medborgare, greps av Säpo i Göteborg, och misstänks ha agerat på uppdrag av iransk säkerhetstjänst.

Under torsdagen beslutade Köpenhamns byret att mannen ska sitta häktad i isoleringscell fram till den 6 december.

Häktningsförhandlingarna skedde, enligt danska Politiken, under ett stort säkerhetspådrag med flera tungt beväpnade poliser. Enligt rättens domare misstänks mannen, utöver ett politiskt motiverat mordförsök, för att ha försökt upprätta en utländsk underrättelsetjänst i Danmark.

Det misstänkta attentatsförsöket ledde under förra veckan till att den danska regeringen kallade hem sin ambassadör i Teheran. Samtidigt anklagar den iranska regimen ASMLA-rörelsens danska medlemmar för delaktighet i ett terrorattentat i Iran i september då fyra män öppnade eld under en militärparad i Ahvaz. 25 personer dog och upp mot 70 personer skadades. Gruppen förnekar delaktighet men flera av dem har hyllat händelsen. Den danske ledaren Habib Jabor kommenterade saken i en intervju med Jyllands-Posten:

”Det som skedde var självförsvar. Legitimt självförsvar. Om någon kommer och tar ditt land i besittning, som nazisterna”, så blir man tvungen att göra motstånd.”

Under onsdagen gjorde dansk polis tillslag mot tre privata bostäder och en föreningslokal i Ringsted, samtliga tillhörande ASMLA:s medlemmar. Tre personer greps men släpptes på kvällen. I ett pressmeddelande skriver polisen att personerna misstänks för delaktighet i attentatet i Ahvaz, men det är fortfarande ovisst exakt vad de anklagas för.

Personerna står sedan tidigare under särskild beskydd på grund av det hot som enligt den danska säkerhetspolisen riktas mot dem.

Läs mer:

Danmarks statsminister: I dag får Teheran klara besked

Dansk polis: Iransk säkerhetstjänst planerade attentat