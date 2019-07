Nu avgörs den kungliga vårdnadstvisten i domstol

Hon ska även ha krävt skydd mot ”tvingande giftermål” – det är dock oklart vem det är som ska skyddas mot att ingå oönskat äktenskap eller om det gäller ett redan ingånget sådant.

I juni flydde den 45-åriga prinsessan Haya bin Al Hussein från Dubai tillsammans med sina barn och begav sig via Tyskland – där hon uppges ha sökt asyl – och vidare till Storbritannien och London, rapporterar brittiska tidningen Mail Online. På tisdagen anlände hon till domstolen i London där tvisten är tänkt att avgöras.

Brittiska medier rapporterar att tisdagens framträdande är första gången som prinsessan visar sig offentligt, efter att ha gömt sig i familjens lyxvåning i fashionabla Londonstadsdelen Kensington efter ankomsten till Europa. När vårdnadstvisten nu ska avgöras i en brittisk domstol kan detta påverka Dubais anseende och emiratets förhållande till Storbritannien.

Demonstranter utanför domstolen visar sitt stöd för prinsessan Haya. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Prinsessan hade sällskap av sin advokat Fiona Shackleton när förhandlingarna inleddes på tisdagsförmiddagen. Samtidigt hade demonstranter samlats utanför domstolen där de höll upp plakat och banderoller med budskap till stöd för Hayas sak. Dessa omständigheter visar vilken sprängkraft som tvisten har på den högsta politiska och diplomatiska nivån.

Målet, som handlar om vårdnaden av det kungliga parets två minderåriga barn, har också ingredienser som får skvallerpressen i spinn: stora pengar och spektakulära advokater.

Shejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum har en privat förmögenhet som uppskattas till motsvarande 40 miljarder kronor. Det gör honom till en av de allra rikaste kungligheterna. Pengarna har emiren bland annat spenderat på båtar – han äger en av världens största yachter – och hästkapplöpning. Den 70-årige shejken äger över tusen galopphästar.

Fiona Schackleton (på bilden) representerade Paul McCartney när ex-beatlen 2008 skilde sig från tidigare fotomodellen Heather Mills. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

När prinsessan Haya hastigt lämnade Dubai för en månad sedan med sina två barn hade hon, enligt brittiska medieuppgifter, hjälp av en tysk diplomat. Hon ska ha tagit med sig motsvarande 300 miljoner kronor som en grundplåt för sitt nya liv utan shejken.

Då paret nu möts i familjeavdelningen vid Högsta domstolen i London har de sett till att skaffa sig en ryktbar juridisk representation. Prinsessan Hayas talan förs av baronessan Fiona Shackleton, en advokat med 40 års erfarenhet och som har en oöverträffad meritlista när det gäller högprofilerade skilsmässor.

Fiona Shackleton representerade prins Charles i hans skilsmässa från lady Diana år 1996, och Paul McCartney när ex-beatlen skilde sig från Heather Mills år 2006. Fiona Shackleton prutade kraftigt ned Heather Mills ekonomiska anspråk. Något som ledde till att Mills i slutet av förhandlingarna tömde en vattenkaraff över baronessans blonda hårsvall.

Shejk Mohammed har anlitat lady Helen Ward, som också hon har sin beskärda del av omskrivna mål och klienter, bland dem den brittiske filmregissören Guy Ritchie vid hans skilsmässa från popikonen Madonna år 2008.

Men rättegången handlar inte bara om stora pengar och celebra namn – utan också en tragedi som består av att en elvaåring och en sjuåring blivit tillhyggen i en vårdnadstvist. Målet är dessutom känsligt för Dubai, ett av sju shejkdömen som bildar den lilla stormakten Förenade Arabemiraten (UAE).

Jämfört med grannländerna i Persiska viken – Saudiarabien, Kuwait och Qatar – har UAE ganska blygsamma olje- och naturgastillgångar. Emiraten har i stället satsat hårt och framgångsrikt på att bli ett turist- och finanscentrum i regionen.

Västerländska turister och investerare vill inte bli påminda om den institutionaliserade ojämlikheten i Förenade Arabemiraten, där kvinnor är en andra klassens medborgare, helt beroende av mannen/familjeförsörjaren. Men just detta kommer att dryftas i förhandlingarna i det majestätiska Royal Courts of Justice.

En annan besvärande fråga för shejk Mohammed är att två av hans döttrar i ett annat äktenskap, prinsessan Shamsa och prinsessan Latifa, i vuxen ålder försökt rymma från sin inskränkta tillvaro vid hovet i Dubai, men hämtats tillbaka med våld. Att hans yngsta hustru, prinsessan Haya, nu också valt att fly är naturligtvis inte bra för den rike och mäktige emirens anseende.

Brittisk och irländsk press har i samband med den kungliga vårdnadstvisten också skrivit om den tidigare irländska presidenten Mary Robinson och hennes märkliga förhållande till Dubais kungahus. Den 75-åriga kvinnorättskämpen, som förutom att ha varit statschef i Irland (1990–1997) också haft en lång karriär inom FN, kallades uppenbarligen in av shejk Mohammed för att tala hans uppstudsiga dotter Latifa till rätta. Den 24 december i fjol offentliggjorde Dubais regering ett filmklipp där en synbart frånvarande Latifa poserar med Mary Robinson.

Mary Robinson kallar i en intervju med BBC prinsessan Latifa för ”en förvirrad ung kvinna” som behöver vård. Men den irländska ex-presidenten har fått utså hård kritik från människorättsorganisationer för att ha tagit den starkares – emirens – parti i familjefejden.

Robinson har eventuellt också en roll i den pågående förhandlingen eftersom hon beskriver sig som en personlig vän med prinsessan Haya, som är Latifas styvmor.

Förhandlingarna i familjeavdelningen i Högsta domstolen, som är inrymd i pampiga Royal Courts of Justice vid The Strand i centrala London, kommer att pågå under tisdagen och onsdagen.