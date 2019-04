Nu börjar första fasen i renoveringen av Notre-Dame

Två dagars gråväder i Paris har bytt ansikte. Vårsol över Ile de la cité, över det skal av sten som i dag är Notre-Dame och över tusentals tillströmmade åskådare, påskfirande turister och journalister.

Den första fasen i det omfattande renoveringsarbetet som nu inletts pågår för fullt. Det handlar i första hand om att säkra den omfattande brandplatsen så att det går att arbeta där, men också om att identifiera vilka konstverk och utsmyckningar som är kvar där inne och som fortfarande kan räddas undan rök- och vattenskador. Under dagen ser vi flera lådor av trä lyftas ut ur katedralen, det är dock svårt att få bekräftat vad de faktiskt innehåller.

Nästa steg handlar om att analysera vilka faktiska skador monumentet fått.

01:49. Här är kvällen då katedralen Notre-Dame brann i Paris – så såg det ut.

Philippe Villeneuve är chefsarkitekten som fått uppdraget, han är på plats, men har ännu inte uttalat sig. Enligt Charlotte Hubert, chef för det institut som samlar arkitekter för historia monument i Frankrike, och som citeras i franska medier, är han ”djupt skakad”. Bland de experter som hittills kommenterat utvecklingen är det få som tror att det är realistiskt att restaureringsarbetet kan vara klart om fem år. Förutom komplexiteten i det faktiska arbetet, finns det en annan aspekt:

– Det är oundvikligt att vi kommer att få en debatt om huruvida katedralen ska återställas som den var eller om den ska moderniseras, säger Charlotte Hubert till Franceinfo.

Premiärminister Eduard Philippe lanserade under onsdagen en internationell arkitekttävling för den nya spiran.

Reliker lyfts ur katedralen genom taket. Foto: Anders Hansson

Samtidigt fortsätter hyllningarna till de totalt 400 brandmän som deltagit i räddningsarbetet att öka i styrka. Enligt Jean-Claude Gallet, chefskommendant för Paris brandförsvar, fick tio av dem i uppdrag att gå in för att rädda de reliker som redan räddats. Enligt Florence Berthoux, borgmästare i det 5:e arrondissemanget gick de ”rakt in i öppen eld, skyddade endast av sina overaller, för att rädda det det kunde av den ovärderliga skatt som tillhör alla”.

01:01. Parisbor applåderar brandmän som riskerar livet i försöken att rädda.

– Mot bakgrund av att fyra brandmän under senare tid förlorat sina liv under olika insatser är det ett tungt ansvar att ta beslutet att gå in. Men den här gången togs det snabbt, modigt och precis i rätt tid, säger hon till Franceinfo.

Bakom kulisserna av brandkatastrofen som redan slukat stora resurser pågår brandmännens dagliga och oupphörliga arbete. På brandstationen i det 5:e arrondissementet sköljs det vattenslangar för fullt, men ingen vare sig vill eller får uttala sig om hur man klarat sitt ordinarie uppdrag vid sidan om insatsen vid katedralen när DN frågar.

Brandmän inspekterar skadorna på Notre-Dame. Foto: Anders Hansson

På onsdagen blev det också än tydligare att den katastrof som drabbat Notre-Dame kommer att få politiska implikationer. Phillipe Martnez, generalsekreterare för den fackliga unionen CGT, anser att, som han beskriver det, ”kapitalisternas kapplöpning att skänka pengar till restaureringsarbetet” utgör ett bevis för att Frankrike i dag är ett land där ojämlikheten och de sociala orättvisorna ökar.

– De rikas pengar sipprar inte ner till folket när deras skatter sänks. Men med ett klick eller två kan de skänka 200 miljoner, 100 miljoner euros till renoveringen av Notre-Dame, säger han i ett uttalande som kan komma att ta skruv i flera olika politiska läger.

Sedan 2003 finns det också en lag i Frankrike som gör det avdragsgillt att skänka pengar till investeringar i kultur, det kan handla om skatteavdrag på drygt 60 procent – inte minst när det handlar om nationella kulturskatter.

Men Dominique Carlach, talesperson för Medef, ett av de företag som skänkt stora summor pengar, tillbakavisar att det handlar om skatteplanering.

– Vi skänker pengarna för att vi vill att restaureringsarbetet ska inledas så fort som möjligt, säger hon till franska medier.

Premiärministern Philippe meddelar att man skissar på ett lagligt ramverk för att hantera alla de donationer som strömmat in. Under tiden fortsätter sörjande Parisbor och besökare att strömma till den sargade katedralen.

Klockan 18.50 ikväll, på slaget två dygn efter att lågorna slog ut ur Notre-Dame kommer klockorna i alla Frankrikes kyrkor och katedraler att ljuda.