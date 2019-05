Nu börjar maktkampen mellan Europas högerpopulister

Just nu: spara 50%

En vecka före EU-valet samlades europeiska nationalister i Milano under ledning av Matteo Salvini, Italiens hårdföre inrikesminister och ledare för högerpopulistiska Lega.

Med affischnamn som Salvini själv, Frankrikes Marine Le Pen och Nederländernas Geert Wilders var evenemanget på det enorma torget Piazza del Duomo tänkt att visa att nu har de partier som står till höger om den traditionella högern enats.

Företrädare för mindre partier, som Sannfinländarna och Dansk folkeparti, var också på plats.

Men samtidigt kunde många konstatera att flera tunga namn inte fanns på talarlistan. Nationella ledare som Ungerns Viktor Orbán och Polens Jaroslaw Kaczynski ville av olika skäl inte vara en del av Salvinis och Le Pens projekt.

Nästan samtidigt briserade ”Ibizagate” som svärtade ner FPÖ – ett av de närvarande partierna – och ledde till att det petades ur Österrikes regering. I valet backade FPÖ, liksom för övrigt Dansk folkeparti. Och Wilders, som länge varit en stark profil bland kontinentens populister, försvann helt ur parlamentet med sitt parti.

Bakslag som dessa har lett till att många kommentatorer avfärdar högerpopulisters och nationalisters framgångar i valet. Det blev ingen ”nationernas revolution”, ingen vågmästarroll i Bryssel som Salvini och andra hade förutspått.

Liberaler och gröna gick sammantaget framåt mer än nationalisterna, och det blir dessa partier som får ökat inflytande sedan de traditionella maktblocken – kristdemokratiska EPP och socialdemokratiska S&D – backat rejält.

I EU-parlamentet är populister och EU-skeptiker splittrade i tre olika partigrupper, och den största av dem blir, beroende på hur man räknar, inte bättre än fjärde största gruppen. Dessutom rör sig nu partier mellan de tre grupperna, och åtminstone en av dem hotas av upplösning.

I detta sammanhang är det lätt att glömma vilka stora framgångar de högerpopulistiska partierna ändå hade.

I tre av EU:s fyra största länder var ett parti i denna kategori störst: Brexitpartiet i Storbritannien, Nationell samling i Frankrike och Lega i Italien.

Eller med ett annat mått: av de fem största nationella partigrupper som nu tar plats i parlamentet står fyra till höger om den gamla högern: Brexitpartiet är den allra största gruppen med 29 mandat, och i topp 5 finns även Lega, polska regeringspartiet PIS och Le Pens parti.

Problemet, ur nationalisternas egen synvinkel, är att de är så oeniga. Den enda fråga där den brokiga samlingen av partier kan enas är motståndet mot invandring.

Fakta. Nationalisterna i EU ECR (ca 60 mandat) Medlemmar bland andra: PIS (Polen) 23, Tories (Storbritannien) 4, SD (Sverige) 3 Byter grupp: Sannfinländarna (Finland) 2, Dansk folkeparti (Danmark) 1 EFDD (ca 44 mandat) Medlemmar bland andra: Brexitpartiet (Storbritannien) 29, Femstjärnerörelsen (Italien) 14 Byter grupp: AFD (Tyskland) 11 ENF (ca 73 mandat) Medlemmar bland andra: Lega (Italien) 28, Nationell samling (Frankrike) 22, FPÖ (Österrike) 3 Troliga nya värvningar: AFD (Tyskland) 11, Sannfinländarna (Finland) 2, Dansk folkeparti (Danmark) 1 Övriga populistiska partier utanför grupperna, bland andra Fidesz (Ungern) 13, PSD (Rumänien) 8, ANO (Tjeckien) 6, Smer (Slovakien) 3, Gerb (Bulgarien) 6 Visa mer

Salvinis stängda italienska hamnar, Viktor Orbáns ungerska gränsstängsel och Le Pens utfall mot franska muslimer har gjort dessa ledare till kända namn på Europanivå och säkert bidragit till att knipa röster åt systerpartier i andra länder.

Om EU-politiken bara handlade om att stänga gränser skulle det nationalistiska blocket dessutom kunna suga upp flera öst- och centraleuropeiska partier som i dag ingår i de traditionella partigrupperna EPP, S&D och även i något fall liberala Alde.

Det handlar om maktpartier i länder som Rumänien, Tjeckien, Slovakien och Bulgarien som i sin retorik gärna skyller ”Bryssel” för alla olyckor, som motsätter sig omfördelning av flyktingar och som har tvivelaktiga meriter när det gäller mediefrihet och domstolars oberoende. Men som ändå tolereras av de stora EU-partierna eftersom de bidrar med värdefulla röster i parlamentet.

Och framför allt handlar det om Ungerns Viktor Orbán och hans parti Fidesz, som med sina 13 mandat blir parlamentets 15:e största nationella partigrupp.

Fidesz tillhör EPP, men är ”tillfälligt avstängt” sedan en rad andra EPP-partier velat utesluta det på grund av Orbáns syn på rättsstaten och hans smutskastningskampanj mot EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

I den interna maktkamp som nu pågår inom Europas nationalistiska höger är Orbán en av nyckelspelarna, den alla vill ha med i sitt lag. Alla frågar sig om han tänker stanna inom EPP eller ansluta sig till Salvinis läger.

Den ungerske regeringschefen tycks njuta av strålkastarljuset och låter frågan hänga i luften. Efter valet har han dagligen kommit med utspel som kan tolkas i bägge riktningar.

I torsdags lät han sin stabschef Gergely Gyulás säga att han ”inte ser stora chanser” för samarbete med Salvinis och Le Pens planerade ”nationalistiska supergrupp” i parlamentet.

På fredagen sa han själv i en radiointervju att Fidesz bara kan tänka sig att stanna inom EPP om partiet markerar starkt mot invandring – ”om inte kommer vi att ansluta oss till en ny grupp”. Vilket allmänt tolkas som att han slår ihop Fidesz med Salvini och Le Pens block.

En annan ledare som för tillfället är extremt omsvärmad är Nigel Farage, vars brittiska Brexitparti blir allra störst i EU-parlamentet.

Farage är i ett komplicerat läge. Han är nu ledare för EFDD, en av de populistiska grupperna i parlamentet, där också bland andra italienska Femstjärnerörelsen (egentligen vänsterpopulistiskt) också sitter. Men på grund av avhopp till andra högergrupperingar riskerar EFDD nu att rasa samman och inte längre ha tillräckligt med medlemspartier för att räknas som en grupp.

För Farage personligen skulle detta innebära att han förlorar sin position som gruppledare som innebär en rad fördelar, både ekonomiskt i form av bidrag och politiskt i form av talartid.

I stället för att hålla sina långa – och flitigt Youtube-publicerade – tirader mot EU när regeringschefer och andra höjdare gästar parlamentet, skulle han förvandlas till en ”vanlig” ledamot som talar i två minuter till en ofta tom plenisal.

Bakgrund. Detta är populism Enligt statsvetarna karaktäriseras populism av två uppfattningar: ■ Samhället är uppdelat mellan två läger som står i konflikt med varandra – ”det rena folket” och ”den korrupta eliten”. ■ Politiken bör vara ett uttryck för ”den allmänna viljan” som denna uttolkas av populistiska ledare. Populismen är inte i sig vare sig en höger- eller vänsterideologi. Men den kan fyllas med innehåll från andra ideologier. Ofta lutar sig populistiska partier mot en karismatisk ledare. Exempel på högerpopulister är USA:s Donald Trump och Ungerns Viktor Orbán. Som vänsterpopulister betraktas ofta grekiska partiet Syriza och Venezuelas bortgångne president Hugo Chávez. Visa mer

För Salvini vore naturligtvis Farage med sina 29 mandat en drömvärvning. Men den brittiske politikern, som ju dessutom är på väg ut när Brexit blir verklighet, skulle samtidigt inte komma i fråga som gruppledare.

Samtal har ändå inletts mellan Lega och Brexitpartiet, vilket avslöjades av Legaledamoten Marco Zanni tidigare i veckan.

– Ja, samtalen med Farage har gått bra. Vi hoppas bli färdiga nästa vecka. Han måste förstås hävda att han har flera alternativ, men det blir en bra överenskommelse som kommer att gynna oss alla, sa Zanni till tidningen La Repubblica.

Till brittiska medier sände Farage ut ett helt annat budskap. Tabloiden The Sun kunde rapportera att Nigel says no: ”Farage lämnar samtalen om att bilda en EU-skeptisk supergrupp med Le Pen och Salvini”.

För tillfället talar det mesta för att ”supergruppen” blir verklighet, men att den kanske inte blir så ”super” som Salvini hade hoppats.

En av anledningarna är alla de frågor där nationalisterna inte kan enas. En av de viktigaste är inställningen till Ryssland, där Salvini och Le Pen tillsammans med österrikiska FPÖ är tydliga beundrare av president Putin.

Detta är ett rött skynke för exempelvis polska regeringspartiet Lag och rättvisa, PIS, som är starkt antiryskt. Detsamma gäller exempelvis svenska SD som av detta skäl utesluter samarbete med Le Pen, samt högerpopulister i de baltiska länderna.

Ett annat dilemma är hur långt ut på yttersta högerkanten nationalisterna är beredda att sträcka sig. För den som vill maximera röstetalen finns rena nynazistiska mandat att hämta från exempelvis Slovakien och Grekland. Men det skulle sannolikt stöta bort andra.

Det parti Marine Le Pens far Jean-Marie Le Pen grundade var antisemitiskt och öppet rasistiskt. Även om dottern har försökt stjälpa det arvet överbord har många svårt att tänka sig samarbete med henne av detta skäl.

Det gällde åtminstone tills nyligen Nigel Farage.