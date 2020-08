Nu talar Melania Trump – kan hon låta bli att kopiera?

USA-valet 2020

Melania Trump hade fokus på familjen och värderingarna, när hon klev ut på scenen på Republikanernas konvent för fyra år sedan. Problemet var bara att hon lånade en annan familjs historia och principer.

I sitt stora tal i Cleveland 2016 berättade hon att hennes föräldrar hade lärt henne värdet av att arbeta hårt, stå vid sitt ord och hålla vad hon lovat, att behandla människor med respekt och låta sådana värderingar styra vardagen. ”Det är den lärdom som vi för vidare till vår son”, hävdade hon.

Politiska reportrar på amerikanska medier som CNN och New York Times kunde snabbt konstatera att de hade hört det mesta förr – i Michelle Obamas tal på Demokraternas konvent 2008.

Då talade den blivande presidentfrun just om hur hon och hennes make hade uppfostrats att arbeta hårt och stå vid sitt ord, att behandla människor med värdighet och respekt, och att det var detta som de ville föra vidare till nästa generation. Grovt plagiat, rasade kritikerna, och en av Melania Trumps rådgivare tog på sig ansvaret för klavertrampet.

Melania Trump på konventet i Cleveland 2016. Foto: Robyn Beck/AFP

För ett par år sedan var det dags igen. Då lanserade Melania Trump en kampanj – ”Be best” – som bland annat skulle främja ett bra samtalsklimat mellan unga i sociala medier. På Vita husets officiella sajt uppmanades föräldrar att ta del av tips som i princip hade kopierats från ett dokument från den amerikanska konsumentmyndigheten Federal Trade Commission.

Ett misstag, bedyrade staben.

Kvällens framträdande på konventet blir tredje gången gillt: blir det en äkta Melania Trump den här gången?

Det är inte bara plagiatanklagelserna som motiverar frågan. Efter fyra år i Vita huset framstår USA:s första dam fortfarande som mycket av en gåta, med en nära nog perfekt kontroll över kläder och anletsdrag. Enligt biografin ”The Art of Her Deal” av Washington Post-reportern Mary Jordan har presidentfrun omsorgsfullt suddat ut spåren av sitt tidigare liv som skolflicka i det forna Jugoslavien och modell i Milano, Paris och New York. Hon pratar bara om sin bakgrund i mycket allmänna termer, och är noga med fasaden.

”Jag vet inte ens om hon går på toaletten”, säger en vän i boken.

Det finns en spridd bild av att den tidigare modellen Melania Trump var motståndare till makens politiska ambitioner, och att hon blev chockad när han mot många odds segrade i presidentvalet för fyra år sedan.

Författaren Mary Jordan avfärdar den teorin. Hon skriver att det finns ”rikliga bevis” för att Melania Trump inte bara accepterade och omfamnade utan också aktivt uppmuntrade sin make att kandidera till presidentposten.

Redan 1999 lekte Melania Trump i en intervju med tanken på att bli presidentfru. Då sa hon att hon skulle bli en traditionell första dam, som ”Jackie Kennedy”.

Utåt har hon mycket riktigt hållit en låg profil i Vita huset. Under första året som USA:s första dam höll hon åtta tal, vilket kan jämföras med Michelle Obamas 74. Hon deltar sparsmakat i evenemang. Hon låter maken stå i centrum, och koncentrerar sig på att hålla ordning på bostaden i Vita huset och familjens olika privata residens.

Sociala medier frossar gärna i klipp där Melania Trump vägrar hålla handen med maken Donald Trump – som häromdagen, när hon föredrog att ha koll på sin kjol under sortin från ett flygplan i Washington DC.

Få, om någon, vet hur de har det. Men hon beskrivs ibland som en viktig rådgivare i kulisserna – en person vars omdöme Donald Trump litar på. Hon var öppet kritisk till familjeseparationerna vid gränsen mot Mexiko, och medierna har spekulerat i att det uppstod en viss rivalitet mellan henne och den elva år yngre bonusdottern Ivanka Trump om vem som egentligen påverkade presidenten.

Ivanka Trump och Melania Trump med president Donald Trump i Ovala rummet. Foto: Evan Vucci

Båda kommer att synas och höras på konventet.

Först ut: Melania Trump, som har ägnat sommaren åt fortsatta projekt för ”Be best”, samt att restaurera rosenträdgården utanför Vita huset. Det är bland rosorna som hon ska tala i natt, när medierna kommer att hårdgranska originaliteten i varje ord.