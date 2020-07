Ny barriär ska skydda Venedig

Översvämningar har plågat Venedig i århundraden, inte minst under den senaste vintern då mer än 80 procent av stadens yta periodvis täcktes av vatten.

Det så kallade Mose-projektet, är ett hydrauliskt barriärsystem som nu ska kunna skydda Venedig när vattnet stiger. Under 17 år har arbetet pågått och 78 gula metallportar installerats på lagunens havsbotten. När högvattnet flödar in så ska portarna resa sig. Under fredagen testades de för första gången.

Italiens premiärminister Giuseppe Conte var på plats i båt, väl medveten om hur symboliskt viktigt detta ögonblick var. Inte minst eftersom bygget kostat långt över 60 miljarder kronor.

Foto: Alexander Mahmoud

Klockan 12.30 hade alla barriärer rest sig enligt plan.

Nicolò Bortoluzzi hyr ut hotellrum i Venedig, där han är uppväxt.

-Nu har vi sett att portarna fungerar under sommaren, utan starka vindar. Återstår att se om det verkligen fungerar även när det stormar och högvattnet trycker på. Låt oss hoppas det, säger han till DN.

Förre borgmästaren Massimo Cacciari är djupt kritisk och menar att det nu gäller att få fram även pengar till underhållet som beräknas uppgå till 400-500 miljoner kronor om året.

-Dyrt för något som normalt används fyra-fem gånger om året, menar Massimo Cacciari.