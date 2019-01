Samtliga flygningar har ställts in, skriver nyhetsbyrån Reuters.

”För närvarande undersöker vi en drönariakttagelse vid Heathrow och arbetar i nära samband med Metropolitan Police för att hindra alla hot mot säkerheten. Som en förebyggande åtgärd har vi stoppat alla avgångar medan vi utreder”, säger en talesperson för flygplatsen i ett skriftligt uttalande.

Flera passagerare har twittrat om hur de blivit sittande i sina flygplan på startbanan sedan dessa stoppats från att lyfta.

https://twitter.com/PlanetPonzi/status/1082689689012842497

Den 20 januari ställdes all trafik från Gatwick in sedan det kommit in rapporter om drönare. Ingen person har hittills gripits efter den händelsen.