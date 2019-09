Ny hyllning från Obama till Greta Thunberg: Vi är ett team

Det var på måndagen som 16-åriga Greta Thunberg mötte Barack Obama för ett samtal om klimatet och om de olika argument hon använder för att försöka påverka opinionen i USA där hon befinner sig sedan en tid.

På tisdagen twittrade Barack Obama om mötet:

”Bara 16 år, Greta Thunberg är redan en av vår planets främste försvarare. Hon har insett att hennes generation kommer att få bära den största bördan av klimatförändringarna, hon är inte rädd för att trycka på så att något verkligen ska hända. Hon förkroppsligar den vision vi har på Obamastiftelsen. En framtid som formas av unga ledare som henne.”

I en video på Obamastiftelsens sajt upprepar Greta Thunberg budskapet om att ingen är för liten för att kunna göra en förändring. Och Obama svarar med att beskriva sig och Greta Thunberg som ett lag:

– Du och jag, vi är ett team, ah?

Och Greta Thunberg svarar ”ja”.

Under de senaste dagarna har Greta Thunberg också hunnit talat inför amerikanska politiker ur kongressen. Och som vanligt tryckte Greta Thunberg på att det är handling och inte ord som behövs för att förändra något:

– Spara era lovord, vi vill inte ha dem. Bjud inte in oss för att berätta om hur inspirerande vi är utan att göra något åt saken, det leder inte till någonting, sade Thunberg under talet inför politikerna, skriver The Guardian.

https://twitter.com/BarackObama/status/1174056583610949632