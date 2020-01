Ny ”migrantkaravan” på väg mot USA

När de 1.350 honduranerna helt lagligt kom till Guatemala från Honduras norra gräns på torsdagen blev de det första tecknet på att en ny ”karavan” är på väg att försöka ta sig in i USA.

USA har genom president Donald Trump tidigare gjort klart att man förväntar sig att Mexiko kommer att stoppa migranterna innan de når fram till den amerikanska gränsen.

Enligt nyhetsbyrån Reuters, ska Mexikos utrikesminister Marcelo Ebrard ha sagt till Guatemalas nyvalde president Alejandro Giammattei att man inte kommer att tillåta gruppen att ta sig vidare in i Mexiko. Mexikos inrikesminister Olga Sanchez har också sagt att Mexiko inte kommer att utfärda några visum för gruppen.

Några ur gruppen har redan stoppats sedan de under onsdagen försökte ta sig in i Guatemala på andra sätt än via de ordinarie gränsövergångarna. Honduransk polis sköt tårgas mot dem, skriver Reuters. Flera ur gruppen saknade pass, något som inte behövs för att passera mellan de båda grannländerna, skriver den honduranska tidningen La Prensa.

– Jag hoppas att få arbete i en bar om jag tar mig in i USA, sa en ung man till tidningens reporter.

Gruppen består framför allt av unga män men i gruppen befinner sig såväl kvinnor och barn som personer med funktionsnedsättning, skriver den guatemalanska tidningen Diario Centro America. De flesta har mycket lite packning, många bara en ryggsäck.

Många lämnar Honduras på grund av fattigdom och gängvåld. Honduras är ett av Latinamerikas fattigaste länder och två tredjedelar av landets 9 miljoner invånare lever i fattigdom och med 41 mord per 100.000 invånare är landet ett av de våldsammaste i världen, enligt statistik från Världsbanken.