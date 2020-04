Ny sjukdom som drabbar barn misstänks ha koppling till covid-19

Magsmärtor, diarré och kräkningar, feber, omfattande inflammation i delar av kroppen – ibland i hjärtmuskeln – och i vissa fall även hudutslag.

Så ser symtombilden ut för minst ett tjugotal barn som förts till sjukhus i Parisregionen de senaste veckorna, enligt tidningen Le Monde.

Många av barnen behöver intensivvård. Enligt Frankrikes organisation för läkare inom barnintensivvård har ”en tydlig ökning av antalet fall med barn med akut myokardit” (hjärtmuskelinflammation) noterats sedan den 15 april.

– Den kliniska bilden liknar ibland Kawasakis sjukdom, en inflammatorisk barnsjukdom som kan drabba just hjärtat, säger Pierre-Louis Léger, chef på intensivvårdsavdelningen för barn och unga på Trousseau-sjukhuset i Paris, till Le Monde.

Kawasakis sjukdom är mycket ovanlig och drabbar huvudsakligen barn under 5 års ålder (cirka 85 procent av alla fall). Men just nu vårdas alltså ett tjugotal barn mellan 5 och 15 år för symtom som påminner om Kawasakis sjukdom i Parisregionen, utan att de haft någon annan känd, underliggande sjukdom.

Omkring hälften av barnen har testat positivt för covid-19 med så kallade PCR-test, och i övriga fall inväntar man nu blodprov för att se om de har antikroppar som kan visa att de haft sjukdomen tidigare. Men det är fortfarande oklart om det finns ett orsakssamband.

Barn och unga har hittills varit relativt förskonade i den pågående pandemin, där den äldre delen av befolkningen drabbats betydligt hårdare. I Parisregionen är andelen barn och unga som blivit allvarligt sjuka fortfarande mycket liten, men den nya symtombilden väcker oro bland läkare.

– En hypotes är att det kan röra sig om personer som inte blivit särskilt sjuka i covid-19, men som sedan fått en sekundär immunlogisk reaktion som orsakar hjärtproblemen, säger specialisten Pierre-Louis Léger.

Larmet kommer dagen efter att premiärminister Edouard Philippe sagt att grundskolorna i landet gradvis ska öppnas från och med den 11 maj – något som gör saken särskilt känslig.

Även från Storbritannien kommer larm om barn som insjuknat i en tidigare okänd sjukdom. Minst tolv barn ska ha fått intensivvård för samma symtom som de som nu rapporteras i Frankrike, enligt The Guardian. Hälsominister Matt Hancock sa på tisdagen att ett antal barn avlidit i denna inflammatoriska sjukdom.

– Det finns några barn som har dött, utan att ha några underliggande hälsoproblem. Det rör sig om en ny sjukdom som vi tror kan ha orsakats av coronaviruset och covid-19, men vi är inte hundra procent säkra eftersom några som fått den inte har testats positivt. Vi genomför just nu noggranna undersökningar kring detta, sa Hancock.

I tisdags rapporterade också den brittiska branschtidningen Health Service Journal att landets organisation för allmänläkare skickat ut ett mejl till sina medlemmar om ”en växande oro för att ett nytt inflammatoriskt syndrom kopplat till covid-19 kan vara på väg att växa fram bland barn i Storbritannien, alternativt att en annan, ännu oidentifierad infektionspatogen ligger bakom dessa fall”.

I Spanien uppger landets organisation för barnläkare att man under de senaste två veckorna fått in rapporter om ett antal fall av barn med en allvarlig form av något som liknar Kawasakis sjukdom. Liknande rapporter kommer också från USA, Italien och Schweiz. Totalt ska det röra sig om minst ett hundratal fall i sex länder, enligt The Guardian. I Sverige har hittills inga fall rapporterats.

I samtliga sex länder uppmanar myndigheterna allmänheten till lugn, då det hittills rör sig om mycket få fall i relation till det totala antalet smittade av covid-19. I Frankrike kan de omkring 20 konstaterade fallen exempelvis jämföras med de omkring 26.800 personer som just nu får sjukhusvård för covid-19 i landet.