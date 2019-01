– Ungefär fyrtio personer är gripna, både män och kvinnor. Minst två har torterats till döds. De gripna hålls olagligt fängslade i Argun, säger Igor Kotjetkov, som leder LGBT-set, en organisation för sexuella minoriteter i Ryssland. Kotjetkov slår larm i Novaja Gazeta.

I april 2017 rapporterade Novaja Gazeta första gången om en förföljelsevåg mot homosexuella i Tjetjenien. De tjetjenska myndigheterna förnekade kategoriskt uppgifterna och påstod bland annat att det inte finns några tjetjenska homosexuella. DN intervjuade tjetjener som fruktade för sina liv på ett skyddshem i Moskva.

Enligt DN:s källor fortsatte förföljelserna under hela 2017. Nu har alltså en ny våg inletts.

– Polisen gör allt för att hindra dem från att resa ut ur Ryssland, eller ta fallet till rätten. De blir av med sina id-bevis, polisen hotar dem med att de själva eller deras släktingar ska ställas inför rätta för fabricerade brott, säger Kotjekov till DN.

Nu sprids varningarna längs hemliga nätverk i Tjetjenien att myndigheterna har satt igång med nya utrensningar. De tjetjenska myndigheterna kallar varningarna ”desinformation”, enligt Novaja Gazeta.

Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE) gav i slutet av förra året ut en rapport där man bekräftar att de tjetjenska myndigheterna förföljer homosexuella. Människorättssituationen är enligt både OSSE och Amnesty under all kritik i Tjetjenien, en autonom republik inom Ryssland som styrs med järnhand av den enväldiga Ramzan Kadyrov. Under Kadyrov, som har infört religiösa regler i Tjetjenien, har otaliga fall av olagliga gripanden, misshandel och tortyr dokumenterats. Den ryska människorättsorganisationen Memorials sista medarbetare i Tjetjenien, Ojub Titijev, sitter fängslad sedan ett år tillbaka.