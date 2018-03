Ny vinterattack över Europa – England skottar

Efter en tid med ljumma vårvindar har marskylan nu återtagit sitt grepp över norra och mellersta Europa.

Flera väderinstitut varnar för låga temperaturer och snö, exempelvis i Ungern, Österrike, Tyskland, Belgien och Storbritannien.

Brittiska medier talar på söndagen om ”the mini beast from the east”, en referens till den förra köldvågen för ett par tre veckor sedan, som av den kreativa brittiska pressen döptes till ”the beast from the east”, ”besten från öster”.

Under fredagen och lördagen ställdes 120 flygavgångar in på storflygplatserna Heathrow och Gatwick på grund av snö.

På söndagen ser kylan ut att kulminera. Temperaturen ligger runt nollan i stort sett överallt på de brittiska öarna. Samtidigt ger åter kalla ostliga vindar över Nordsjön upphov till ettriga snöbyar på många håll.

Manchesterpolisen har på förmiddagen lagt upp bilder och klipp på Twitter som visar på riktigt vintriga förhållanden.

”Förhållandena här uppe är dystra!”, skriver trafikpolisen.

Men efter hand under dagen, säger prognosen, kommer snöbyarna att flytta sig söderut.

Det är framför allt sydvästra England och södra Wales som kommer att bli insnöat. Allmänt väntas mellan 5 och 10 centimeter. Lokalt i högre liggande områden kan det bli upp till 25 centimeter snö, vilket är att betrakta som extrema förhållanden så sent på säsongen och så långt söderut på de brittiska öarna. Eftersom det blåser hårt väntas även snödrev.

Met Office har utfärdat en rad varningar för södra England på grund av snön.