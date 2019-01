– Kanada har alltid varit tydliga med att vi står upp för mänskliga och kvinnors rättigheter över hela världen, säger premiärminister Justin Trudeau enligt CBC News.

Han bekräftar att de har accepterat en förfrågan att bevilja Rahaf al-Qunun asyl, och enligt thailändska myndigheter var hon under fredagskvällen på väg till Kanada.

18-åringen har tidigare uppgett att hon velat söka asyl i Australien, vilket också var målet när hon lämnade sin familj under en resa i Kuwait. Hon strandade dock på flygplatsen i Bangkok, där hon nekades inträde i landet. Hon barrikaderade sig då i ett hotellrum och berättade om sin flykt i inlägg på sociala medier, inlägg som fick stor spridning och startade Twitter-kampanjen #SaveRahaf.

Enligt henne själv flyr hon från övergrepp hon utsatts för av sin familj efter att ha tagit avstånd från deras religiösa dogmer, och har vägrat att träffa sin pappa och bror som rest till Thailand för att försöka få med sig henne hem.

Foto: Human Rights Watch/AFP

FN:s flyktingorgan UNHCR har bedömt att Rahaf al-Qunun har legitima flyktingskäl och hon fick tillfälligt uppehålla sig i Thailand i väntan på att hennes fall skulle utredas. Tidigare under fredagen uppgav thailändska myndigheter att Australien hade beviljat kvinnan asyl i landet. De sade också att samma sak gällde för Kanada, och att det var upp till al-Qunun att ta ställning mellan de båda alternativen.

På fredagskvällen uppger Thailands polischef för immigration, Surachate Hakparn, att hon har gjort sitt val.

– Det är hennes önskan att åka till Kanada, säger han enligt Reuters.

Via en mellanlandning i Sydkorea ska hon nu flyga till Toronto, där hon väntas landa under lördag morgon. Även kvinnans far och bror kommer nu att lämna Thailand, enligt Surchate Hakparn.

– Hon vägrar fortfarande att träffa dem. De är besvikna, säger han.

Innan det officiella beskedet om Kanadas beviljande av asyl publicerade Rahaf al-Qunun ett inlägg på Twitter där det stod att hon hade ”dåliga och goda nyheter”. Strax därefter stängdes kontot ned, men enligt en australiensisk reporter som haft nära kontakt med al-Qunun är hon i säkerhet och mår bra.

”Hon hade bara fått ta emot många dödshot”, skriver reportern och menar att al-Qunun kommer vara tillbaka på Twitter efter ett ”kort uppehåll”.

