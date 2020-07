Nya coronautbrott kan tvinga Trump ta på munskyddet

USA-valet 2020

Med en smäll slängde kvinnan tillbaka kundkorgen och stormade ut ur affären i North Hollywood. ”Demokratiska svin”, fräste hon till butiksbiträdena, som om de vore kampanjarbetare för det demokratiska partiet i USA. De hade bara försökt få henne att bära munskydd.

Kvinnans ilska – som nått miljontals tittare på nätet under den senaste veckan – säger något om de spända stämningarna i ett USA, där coronaviruset har kommit tillbaka med oväntad kraft.

Läget inför nationaldagen den 4 juli är allt annat än festligt: Landet har över 126.000 dödsfall och mer än 2,6 miljoner bekräftade smittfall, enligt Johns Hopkins-universitetet. Enligt New York Times databas har antalet konstaterade nya fall ökat med 80 procent under de senaste två veckorna. Gång på gång sätts rekordet för konstaterad smitta per dag i USA.

Bara under tisdagen konstaterades 48.000 nya fall i landet, med toppnoteringar i delstater som Alaska, Arizona, Kalifornien, Georgia, Idaho, Oklahoma, South Carolina och Texas. Det finns också oroande tecken på en andra våg i Mellanvästern.

Vid ett besök i den amerikanska kongressen konstaterade Vita husets smittskyddsexpert Anthony Fauci att USA kan få 100.000 nya fall om dagen, om landet misslyckas med att få bukt med stegringen av smittan i många delstater.

– Vi är på väg i fel riktning, om man ser på kurvorna över nya fall. Så vi behöver göra något åt detta, och vi behöver göra det snabbt, förklarade han vid sitt framträdande i senaten.

Vita husets smittskyddsexpert Anthony Fauci tar av sig munskyddet vid besöket i kongressen tisdagen den 30 juni. Han är ”mycket orolig” över utvecklingen. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock

Han betonade särskilt att munskydd är extremt viktiga. Till skillnaden från i Sverige har den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC rekommenderat alla som rör sig ute i samhället att täcka delar av ansiktet.

Men den högsta chefen i Vita huset, Donald Trump, har hittills vägrat att framträda offentligt med munskydd. Hans aversion har fått symbolisk betydelse i debatten om det stora coronautbrottet i USA.

Presidenten låter inte helt olik en nordisk statsepidemiolog när han resonerar om hur skydden kan invagga folk i falsk säkerhet.

– De tar på munskydden, och de tar av sig dem, och sedan börjar de röra vid sina ögon och sin näsa och sin mun, sa Donald Trump i en intervju med Wall Street Journal för några veckor sedan.

I samma intervju hävdade presidenten att USA närmade sig slutet på pandemin. Det visade sig vara fel.

Nu trappas den politiska striden om coronahanteringen upp.

I ett tal i hemstaden Wilmington i Delaware under tisdagen påminde presidentkandidaten Joe Biden om hur Trump i våras utmålade sig som överbefälhavare i kriget mot coronaviruset.

– Nu verkar det som om vår krigspresident har gett upp – viftat med den vita flaggan och lämnat slagfältet, sa Biden.

Demokraternas presidentkandidat vill bland annat erbjuda gratis tester till alla amerikaner. Han kräver en nationell plan för ekonomin. Och han tycker att det är självklart att befolkningen ska ta på sig munskydden.

– Det handlar inte bara om dig. Det handlar om din familj, dina grannar, dina kolleger. Det handlar om att hålla andra människor trygga, sa Biden, som gjort sin egen svarta mask till en gimmick.

Biden lämnar hemmet - och tar en stor risk

Demokraternas presidentkandidat Joe Biden efter talet i Wilmington på tisdagen - som så ofta iförd svart mask. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Donald Trump har försökt skylla de senaste veckornas larmrapporter på ökad testning – men fler tester kan inte förklara att andelen positiva testsvar ökar och att antalet amerikaner som behöver sjukhusvård ökar.

Trump har tidigare fått svidande kritik för Vita husets svajighet under den inledande fasen av pandemin. Han har försökt lägga över ansvaret på delstaterna - som nu anklagas för att ha försökt öppna upp ekonomin för tidigt.

Debatten om presidentens agerande kommer garanterat att pågå fram till valet i november. Trumpadministrationen ignorerade experternas varningar under flera år, och bantade de nationella resurserna för bekämpning av pandemier.

Men allt handlar inte om Trump: Det går också att söka djupare strukturella förklaringar till att covid-19 slår så hårt mot USA. Inget land i världen lägger så stora resurser på sjukvård. Ändå råder det brist på vårdplatser och personal på många håll.

Trots den tidigare administrationens satsningar på Obamacare – eller the Affordable Care Act, som sjukförsäkringsreformen egentligen heter – saknar minst 27 miljoner amerikaner en fungerande sjukförsäkring. När människor inte kan betala sina sjukhusräkningar, får även vården ekonomiska problem. Under det senaste decenniet har många amerikanska sjukhus, inte minst på landsbygden, lagts ned.

Under utbrottet i New York under våren och försommaren blev det också uppenbart att klass och etnicitet spelar roll för viruset, i USA precis som i Sverige. Medan välbärgade Manhattanbor lämnade stan, fick ekonomiskt utsatta stanna kvar i trånga bostäder, där flera generationer kan dela hushåll och sovrum. Bussförare och vårdbiträden kan inte göra sina jobba på distans.

Dessutom är ohälsan ojämlikt fördelad i USA. Många fattiga människor har större problem med till exempel fetma och diabetes – riskfaktorer för covid-19. Bland afroamerikaner och latinamerikaner har dödligheten i sjukdomen blivit dubbelt så hög som bland vita och asiatiska medborgare.

Bostadsområdet Washington Heights i New York drabbades hårt i den första fasen av coronautbrottet. Foto: Lev Radin

Det är också tuffare för fattiga amerikaner att isolera sig om de får symptom: Mindre än hälften av låginkomsttagarna har rätt till sjuklön när de stannar hemma från jobbet.

Ändå hamnade de ekonomiska klyftorna i skuggan av gapet mellan stad och land i vårens virusdebatt. Då såg det ut som om smittan framför allt skulle drabba de mångkulturella storstäderna. Så länge vita landsbygdsbor skonades, kunde åsikterna om pandemin i någon mån följa partilinjerna i USA. Det var ingen slump att demokrater förordade hårda restriktioner, medan Trump lovade att öppna ekonomin.

Men den politiska dynamiken förändras, när viruset nu når traditionella Trumpfästen och när utbrotten skakar flera delstater som står och väger mellan republikanerna och demokraterna inför presidentvalet i höst.

Republikanska guvernörer som Doug Ducey i Arizona, Ron DeSantis i Florida och Gregg Abbott i Texas har under de senaste dagarna tvingats avbryta försök att öppna upp delstaterna. Stränder, pooler, barer och gym måste hållas stängda.

Trump avskyr att tappa masken, men hur länge kan han undvika munskydden?

Staden Jacksonville i Florida har infört ett påbud om munskydd. Något som påverkar Trump personligen, eftersom det är där han ska hålla sitt stora tal under republikanernas konvent i slutet av augusti.

Det är oklart hur presidenten ska förhålla sig till kravet. Trump avskyr att tappa masken, men hur länge kan han undvika munskydden?

Framträdande republikaner vill få bort bråket från den politiska dagordningen.

En av kongressens veteraner, senatorn Lamar Alexander, säger till CNN att det ”skulle hjälpa om presidenten bar mask då och då” - för att bli av med bilden att skydden är en protest mot Trump.

Senatens majoritetsledare Mitch McConnell uppmanar amerikaner att använda munskydd. Kevin McCarthy som är republikanernas gruppledare i representanthuset likaså.

Kongressledamoten Liz Cheney har twittrat en bild av sin pappa, den tidigare vicepresidenten Dick Cheney. Riktiga män bär munskydd, lyder budskapet.

Ingen skulle utmåla höken från Bushadministrationen som ”demokratiskt svin”.

