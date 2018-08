”Nya” IS satsar på gerillakrig och internetpropaganda

Redan i slutet av förra året utropade Irak seger över IS. I samma veva hävdade den amerikanske presidenten Donald Trump att den USA-ledda koalitionen mot IS ”befriat nästan 100 procent av områdena” som terrorsekten kontrollerat.

Men trots de triumferande tongångarna fortsätter IS att utgöra ett hot. I stället för att hålla land och försvara sina baser, har de kvarvarande IS-terroristerna i Syrien/Irak omvandlat sig själva till lättrörliga enheter som utför nålsticksoperationer mot både militärer och civila. Enligt FN kan det finnas så många som 30.000 IS-terrorister kvar inne i Syrien och Irak.

Under sommaren har IS kopplats till flera attacker i norra Irak. Ett 80-tal irakier dödades och närmare hundra skadades under juli månad i terrorattacker enligt FN:s statistik. Det är visserligen lägre siffror än vad som redovisats de senaste åren. Men ändå jämförelsevis höga dödstal med tanke på att IS anses vara besegrat.

I förra veckan framträdde IS allerhögste ledare Abu Bakr al-Bagdadi med sitt första offentliga tal på elva månader. Sedan IS frammarsch började på allvar under 2014 har al-Bagdadi dödförklarats minst ett halvdussin gånger, och det tiotal män som utgjorde hjärntrusten i IS högsta ledning har alla dödats i flygbombningar i Syrien eller i Irak.

Men al-Bagdadi håller fortfarande uppe IS svarta fana. Och det bandade 55 minuter långa talet har analyserats noga av världens underrättelsetjänster och terrorismexperter.

Hassan Hassan, seniorforskare på Tahririnstitutet för Mellanösternstudier i Washington, konstaterar i en artikel i The Atlantic att IS-ledaren låter blodtörstigare än någonsin. I talet vänder sig al-Bagadi särskilt till så kallade ”ensamvargar”, IS-sympatisörer som agerar mer eller mindre på egen hand, och uppmanar dem till dåd i Västeuropa och USA.

IS-ledaren talar sig särskilt varm för fordonsattacker av det slag som Rakhmat Akilov utförde på Drottninggatan i Stockholm i april förra året, där fem människor dödades.

”En attack i väst kan jämföras med tusen i Mellanöstern”, sade Abu Bakr al-Bagdadi i förra veckans tal. Hassan Hassan konstaterar att IS-ledaren medvetet eller omedvetet anspelar på Irländska republikanska arméns (IRA) bombterror i början av 1970-talet, då det hette att "en bomb i England är värd hundra i Nordirland".

Men har IS tillräcklig slagstyrka för att göra verklighet av al-Bagdadis hotfulla tongångar?

Förvisso har Europa den senaste tiden förskonats från stora förlamande attacker som den i Paris i november 2015 och i den Bryssel i mars 2016. Men terrorsekten har i vilket fall som helst byggt upp en solid, världsvid propagandabas, framför allt med hjälp av den sociala plattformen Facebook.

Det konstateras i en nyutkommen rapport utgiven av Counter Extremism Project, en Londonbaserad obunden stiftelse som forskar om jihadistiska rörelser.

I början av detta år granskade rapportförfattarna närmare tusen Facebookkonton där användarna tydligt uttryckt sympati för IS organisation och idéer. Slutsatserna har samlats i den digra studien ”Spiders of the Caliphate” (”Kalifatets spindelnätverk”).

Rapporten visar framför allt hur brett och djupt IS nått ut med sin dogmatiska våldstillvända tolkning av islam. Kontona är nämligen spridda över 96 länder. Den största anhopningen finns i Afrika, som svarar för en dryg femtedel av de IS-vänliga Facebookkontona. Men de digitala anhängarna finns spridda över hela världen, i så skilda länder som Madagaskar, Trinidad och Argentina. Två av kontona återfinns i Sverige.

– Det är ytterst värdefullt för gruppen (IS) att ha tillgång till det enorma nätverk som Facebook utgör. På så vis kan deras propaganda spridas snabbt och gränslöst, vilket är avgörande för deras strategi, säger en av rapportförfattarna, Robert Postings, till Wall Street Journal.

Postings konstaterar också att Facebook indirekt kopplar samman terrorister med varandra genom den funktion som tipsar användare om nya Facebookvänner med samma intressen.

– Facebook har oavsiktligt skapat ett system som hjälper extremister och terrorister att upprätta kontakt, säger Postings.

Av de närmare tusen konton som granskades av Counter Extremism Project stängdes 430 ned av Facebook under studiens gång. Men rapportförfattarna konstaterar att nya konton ständigt skapas.

De är också kritiska till att Facebooks övervakare många gånger nöjer sig med att ta bort extremistiskt innehåll från användarnas konton, men låta själva kontona finnas kvar.

En anonym talesman för Facebooks huvudkontor säger i en kommentar till The Daily Telegraph att Facebook ”inte har någon plats för terrorister”.

– Vi arbetar aggressivt med att säkra ett innehåll som är fritt från propaganda från extremister och terrorgrupper, men det är ingen lätt uppgift tekniskt sett, säger talesmannen.