Missilbasen Yeongjeo-dong har länge varit känd för den amerikanska underrättelsetjänsten.

Nu visar nya satellitbilder, framtagna exklusivt för CNN, att Yeongjeo-dong fortfarande är aktivt och har uppgraderats.

Forskare och analytiker vid Middlebury-institutet i Monterey i Kalifornien säger till CNN att de nya satellitbilderna visar en ny oidentifierad anläggning sju mil från Yeongjeo-dong.

”Satellitbilderna visar att basen fortfarande är aktiv. Dessutom har Nordkorea under det senaste året byggt en närliggande anläggning som verkar vara ytterligare en missilbas” skriver forskarna i en rapport.

Enligt bilderna höll Nordkorea på att bygga en ”extremt” stor underjordisk anläggning under 2017. Denna anläggning var fortfarande under konstruktion så sent som i augusti i år.

Forskarna hävdar att bygget av den nya anläggningen har fortsatt även efter toppmötet med Trump och Kim Jong-Un i Singapore.

”Vad än Kim säger om hans önskan om nedrustning så fortsätter Nordkorea att producera och distribuera kärnvapenstyrda missiler”, skriver en av analytikerna som lokaliserade platsen med hjälp av bilderna.

Pentagon har avstått från att kommentera satellitbilderna, men säger att de hårdbevakar Nordkorea.

– Vi fortsätter att stötta den diplomatiska processen. Vi tänker inte diskutera saker som rör underrättelsen, säger Chris Logan, talesperson till CNN.

