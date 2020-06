Nya våldsamma protester i 140 amerikanska städer i USA

Söndagskvällen och natten präglades åter av demonstrationer och upplopp omkring 140 städer runtom i USA till följd av det misstänkta polisvåldet som ledde till att afroamerikanen George Floyd dog i måndags. Minst 40 städer har infört utegångsförbud och runt 15 delstater har kallat in nationalgardet, däribland Washington, DC.

Demonstranterna kräver att alla fyra poliser som var inblandade i ingripandet där George Floyd dog ska åtalas. En av poliserna har häktats misstänkt för mord alternativt dråp.

Bild 1 av 2 Polis på plats vid Vita huset för att hålla tillbaka demonstranterna. Foto: Tasos Katopodis/Getty Images/AFP Bild 2 av 2 Demonstranter i Washington har vandaliserat och tänt eld på bilar under söndagskvällen. Foto: Samuel Corum/AFP Bildspel

Utanför Vita huset i Washington DC var det återigen våldsamma protester sent på söndagskvällen, lokal tid, och polisen har satt upp dubbla kravallstaket. Demonstranterna, som uppges vara runt tusen, satt eld på bilar, krossat fönsterrutor på flera kända byggnader och forcerat ett lägre kravallstaket utanför Vita huset. Kravallutrustad polis har svarat med att använda tårgas och pepparsprej.

Den uppretade folkmassan skrek: ”Vem jobbar du för? Vem skyddar du?” medan polisen försökte mota bort dem.

Vid 06-tiden, svensk tid, bekämpade brandkåren flera bränder bland annat nära Washington monumentet och i St. John's Church, den kyrka som presidenterna brukar besöka däribland Donald Trump.

Washington, DC, har infört utegångsförbud mellan klockan 23 och 06, lokal tid. Något som inte följdes av demonstranterna.

Omkring 1.700 ur nationalgardet har kallats in för att hjälpa till att stävja protesterna utanför Vita huset och övriga delar i staden, skriver AP. Över 60 personer tillhörande Secret service, presidentens vaktstyrka, uppges ha skadats vid Vita huset sedan i fredags.

En galleria i Washington. Foto: David Ryder/Getty Images/AFP

Under fredagens protester fördes president Trump i säkerhet till ett skyddsrum i Vita huset. Det ska användas vid nödsituationer och terrorattacker. Trump uppges ha spenderat en timme i skyddsrummet.

Under söndagen har presidenten inte synts till, utom på Twitter där han bland annat skriver: ”LAG & ORDNING!”.

I Minneapolis, där protesterna mot George Floyds död började, körde en lastbil rakt på tusentals människor som marscherade på en motorväg på söndagen. Innan polisen kom till platsen ska demonstranterna ha dragit ut föraren från hytten och slagit honom, uppger Reuters.

Ingen ska ha kommit till skada. Föraren är gripen.

– Händelsen understryker hur instabil situation är här, sade Minnesota-guvernören Tim Walz på en presskonferens och tillade att han inte visste förarens motiv.

I lördags körde en polisbil rakt i in i ett demonstrationståg i stadsdelen Brooklyn i New York. Händelsen fångades på en video. I New York greps minst 350 personer natten till söndagen och ett 30-tal poliser skadades. Enligt stadens borgmästare Bill de Blasio ska en utredning om händelserna tillsättas.

Foto: Tasos Katopodis/Getty Images/AFP

Kaotiska scener och våld har även utspelat sig i ett stort antal andra städer som Los Angeles, Seattle, Atlanta och Chicago.

Minst 4.100 personer har gripits runtom i landet sedan protesterna startade för sex dagar sedan, enligt AP.

USA:s regering och president Donald Trump anklagar vänstergrupper och anarkister för oroligheterna och överväger att terrorstämpla grupper som misstänks ligga bakom uppvigling. På söndagen skrev presidenten i en tweet att USA kommer att klassa Antifa som en terrorrörelse och att han ska ha ett möte med USA:s justitieminister William Barr på måndagen. Barr har tidigare sagt att demonstrationerna har tagits över av utomstående extremister och uppviglare som deltar för ”sin egen våldsamma agenda”.

Polis på plats vid kravallstaket vid Vita huset. Foto: Samuel Corum/AFP

Från oppositionen försöker man att dämpa oroligheterna och få folk att hålla sig till utegångsförbudet. Även i Minneapolis och i andra storstäder försöker lokala ledare att finna en väg mellan förståelse och förkastelse.

Under söndagen genomförde hundratals människor i London och Berlin protester som stöd till demonstranterna i USA.

Läs mer:

George Floyds bror om samtalet med Trump: ”Han fortsatte avbryta mig”

Karin Eriksson: Trump får mycket svårt att trösta USA

Sanna Torén Björling: Retoriken har urholkat förtroendet för medierna

Martin Gelin: Konflikten mellan demonstranter och polis har eskalerat

Detta har hänt Ett biträde på Cup Foods i Minneapolis larmade polis på måndagskvällen den 25 maj om att 46-årige George Floyd försökt handla med en misstänkt falsk 20-dollarsedel. Fyra polismän ryckte ut och bad Floyd stiga ur sin bil. Poliserna hävdade först att han ”fysiskt vägrade”, men av de filmer som fångat händelsen från flera vinklar ser Floyd ut att hela tiden följa instruktionerna han fick. Poliserna handfängslar Floyd och placerar honom sittande mot en fasad. När de sedan för honom mot en polisbil faller han till marken med bröstet nedåt. I det läget väljer en av poliserna att pressa sitt knä mot Floyds nacke, två av hans kollegor hjälper till medan den fjärde försöker skärma av händelsen från att fångas vittnens kameror. Flera personer försöker vädja till polisen att tona ner sitt agerande, påpekar att Floyd blöder och att han kommer att dö om situationen fortskrider. Floyd själv upprepar minst elva gånger att han inte kan andas, att han har mycket ont och ”Snälla, döda mig inte”. Kort därpå är han livlös, död. Visa mer