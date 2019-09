Nya våldsamma protester i Hongkong inför Kinas nationaldag

Tegelstenar som hackats loss, förkolnade rester av lokala bränder, den fräna lukten av tårgas och graffiti med budskap som ”en demokratisk regering är folkets regering”.

När Hongkongs demonstranter började lämna söndagens protester låg resterna kvar som en påminnelse om deras missnöje med rådande ordning. Nu laddar de inför 1 oktober när Folkrepubliken Kina firar 70 år.

I Hongkong blir det ett nedtonat firande. Fyrverkerierna har ställts in och ledaren Carrie Lam åker till Peking för att delta i det storstilade firande som planeras i huvudstaden.

Men risken är att Kinas nationaldag överskuggas av nytt kaos i Hongkong. Trots att ursprunget till protesterna, planen på en lag som tillåter utlämning av misstänkta brottslingar till Kina, har tagits bort från den politiska dagordningen kokar missnöjet bland demonstranterna.

– En del frågar mig varför vi fortsätter nu när lagen har skrotats. Men det här handlar om något mycket mer. Vi är arga på polisens våld och vill att det utreds av en oberoende instans. Vi vill ha mer demokrati. Vi vill inte bli som Kina, säger en man som kallar sig Donald och är på väg hem från söndagens protester som blev våldsamma.

På söndagen vandaliserade demonstranter regeringsbyggnader, tunnelbanestationer, krossade fönster och kastade flaskor mot polisen. Polisen avfyrade flera omgångar tårgas, använde vattenkanoner och pepparspray. Den ska också ha skjutit ett varningsskott i luften och en indonesisk journalist uppges ha träffats av en gummikula i ögat.

För många av demonstranterna handlar det om ilska mot centralregeringen i Kina vars styre de anser äter sig in alltmer i deras liv. De är rädda för att Hongkong är på väg att förlora de friheter som utlovades vid överlämnandet från Storbritannien. Att staden ska bli som en bland andra i Kina.

När många börjar gå hem fortsätter några unga skrika slagord mot polisen. En man som enligt demonstranterna är ”pro-regeringen” och som tar foton blir genast utbuad och jagad av en grupp. Men de flesta verkade vid tiotiden på söndagskvällen ha tagit sikte på tisdagens nationaldag.

– Nu samlar vi krafter inför tisdag. Vi måste hem och ta hand om våra familjer också, säger Donald på väg hem efter en våldsam dag.

Protesterna är en stor utmaning för den kinesiska ledaren Xi Jinping. Kina har inte behövt hantera den här typen av folklig ilska sedan demonstrationerna på Himmelska fridens torg 1989. Då slutade med en massaker när militären gick in för att kväsa protesterna.

Än så länge har Kina avhållit sig från att gripa in i Hongkong. Men oron finns där. Kina vill inte att protesterna ska sprida sig till Fastlandskina. Dessutom riskerar de få Xi Jinping att framstå som svag.

Men det är en svår balansgång. Hongkong är ett viktigt finansiellt centrum och används av många kinesiska företag när de gör affärer internationellt. Den forna kronkolonin har också varit ett skyltfönster för principen ett land, två system och Kina hoppas kunna locka in Taiwan in i Folkrepubliken under samma system.

