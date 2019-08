Nya Zeeland har köpt tillbaka 10.000 skjutvapen efter moskéattackerna

Efter moskéattackerna i Christchurch i mars i år har nyzeeländska staten köpt tillbaka över 10.000 militära skjutvapen. Det uppger polisen i ett uttalande, rapporterar The Guardian.

Det var den 15 mars i år som australiske Brenton Tarrant sköt ihjäl 50 personer. Han har dessutom åtalats för mordförsök i 39 fall.

Efter masskjutningarna beslutade nyzeeländska regeringen införa en lagstiftning som ska förbjuda de flesta halvautomatiska gevären.

– Attacken visade svagheter i våra lagar, sade polisminister Stuart Nash när han i april framförde förslag på ändringar i lagen.

Brenton Tarrant hade köpt vapnet lagligt i Nya Zeeland innan masskjutningen. I och med de nya reglerna kan den som har ett halvautomatiskt militärt skjutvapen, utan att ha tillstånd för det, få mellan två och fem års fängelse.

För att ge vapenägare en chans att anpassa sig till nya lagen har staten erbjudit sig att köpa skjutvapen för en viss ekonomisk kompensation fram till december. På en månad har 10.000 vapen köpts in och drygt 1.200 har lämnats in under amnesti, det vill säga att man kan lämna in vapnet anonymt. Nu hyllar polisen de 7.000 vapenägarna som lämnat in vapen och skriver i ett uttalande att de är glada över den stora responsen, rapporterar The Guardian.

