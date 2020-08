Nya Zeeland söker källan till nya coronautbrottet

I tisdags krossades Nya Zeelands hopp om att ha eliminerat viruset, då fyra nya smittade upptäcktes – de första fallen på 102 dagar.

Det rör sig om en familj som några dagar tidigare hade checkat in på ett hotell och ätit på restaurang i Rotorua. Under sin vistelse i staden besökte de även ett kafé, en mataffär och åkte linbana, uppger New Zealand Herald.

Men klustret är koncentrerat kring landets största stad Auckland, som familjen kommer ifrån. Genom smittspårning har myndigheterna upptäckt ett ännu tidigare fall, ett affärsbiträde i Mt Wellington, Auckland, som insjuknade den 31 juli.

Nu har antalet smittade i landet växt till 30.

I ett försök att begränsa utbrottet har regeringen stängt ned Auckland. Bibliotek, biografer, restauranger, museer och lekplatser håller stängt samtidigt som alla som kan måste jobba hemifrån. De som inte måste gå till jobbet eller skolan ska stanna hemma, uppger BBC.

Restriktioner har även införts i resten av landet, där människor måste hålla social distans och om möjligt använda skyddsmask.

Begränsningarna gäller i ytterligare elva dagar.

Samtidigt försöker myndigheterna ta reda på varifrån smittan kommer.

Som ett led i detta har de analyserat virusets genetiska kod och jämfört den med virusvarianter i andra länder. Prover från infekterade personer, som har skickats till landets forskningsinstitut ESR för analys, visar att det finns en stark koppling till virus i Storbritannien och Australien. Varianten finns även i Peru, Sydafrika, Uruguay, Bangladesh och Schweiz.

– De nya fallen i Nya Zeeland hör till en variant som kallas för B.1.1.1, säger Jemma Geoghegan, evolutionsbiolog vid Universitetet i Otago enligt New Zealand Herald.

Enligt regeringen tyder virusets genetiska kod och smittspårningen på att de nya fallen inte är kopplade till landets gränsingångar eller det tidigare utbrottet i våras. Men de har fortfarande inte lyckats identifiera källan till det nya utbrottet.

Människor köar utanför en mataffär i Hobsonville, Auckland. Foto: Dean Purcell/AP

Ett annat spår är fryst mat.

En av de fyra smittade i familjen i Auckland arbetar i en lagerlokal för fryst mat i förorten Mt Wellington. Myndigheterna undersöker nu om smittan kan ha kommit in i landet genom frysta livsmedel eller om viruset kan ha överlevt i fryst mat i flera veckor. Den smittade mannen har dock burit skyddsutrustning, handskar och haft heltäckande kläder när han hanterat maten.

Anläggningen har stängts ned för testning och rengöring.

– Vi vet genom studier utomlands att viruset kan överleva i en del kylda miljöer under en ganska lång tid. Vi börjar genom att titta på alla alternativ och utesluta dem och det är i det läget vi befinner oss just nu, säger Ashley Bloomfield, chef för landets hälsodepartement, enligt New Zealand Herald.

Men än så länge finns inga bevis för att smittan har överförts via mat eller matförpackningar. Smittskyddsexperter bedömer att det är troligare att viruset funnits kvar bland befolkningen och gått under myndigheternas radar.

– Vi jobbar hårt för att lägga alla bitar av pusslet för att ta reda på hur den här familjen fick viruset. Vi testar alla nära och tillfälliga kontakter, säger Ashley Bloomfield.

Nya Zeeland, med premiärminister Jacinda Ardern i spetsen, försöker nu ta reda på smittans ursprung. Foto: Mark Mitchell/AP

Nya Zeeland har haft som mål att helt eliminera viruset inom landets gränser. I slutet av april hävdade regeringen att de hade lyckats.

Nu menar premiärminister Jacinda Ardern att de kan förvänta sig ännu fler fall innan det senaste utbrottet avtar.

– Det kan fortsätta vara kopplat till skolor, kyrkor och sociala samlingar, vilket det är hittills. Vi vet också, baserat på våra egna och erfarenheter utomlands, att det är möjligt att begränsa ett kluster eller ett utbrott utan att någonsin identifiera dess ursprung, säger hon enligt BBC.

Personer som reser in i Nya Zeeland måste sitta i karantän i minst 14 dagar, genomgå en hälsoundersökning och testas negativt för covid-19 innan de släpps in i samhället. Generellt sett släpps bara nyzeeländska invånare eller medborgare in i landet, men även personer från vissa östater i Stilla havet samt australiska medborgare tillåts inresa, uppger regeringen på sin hemsida.

