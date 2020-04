Sydafrikansk minister bland karantänstrotsande politiker

Runt 2,6 miljarder människor världen över beräknas just nu förhålla sig till olika typer av karantänsregler och utegångsförbud för att begränsa smittan av det nya coronaviruset. Den största befolkningen i karantän har Indien, där landets 1,6 miljarder invånare satts i tre veckors karantän.

Men alla lyder inte reglerna. Sist i raden av uppmärksammade politiker och makthavare som brutit mot karantänen är Sydafrikas kommunikationsminister. Stella Ndabeni-Abrahams fråntas tillfälligt sitt arbete under två månader, varav en obetald, efter att ha fångats på bild under en lunch med en tidigare politiker.

Lunchen är ett brott mot landets 21 dagar långa karantänsregler under vilka befolkningen ska hålla sig hemma med undantag för nödvändiga turer till mataffärer och apotek. Kraven på följsamhet är hårda, under de första dagarna arresterades över 17.000 personer för brott mot utegångsförbudet.

– Presidenten vill understryka att ingen, inte heller ministern, står över lagen, sade en talesperson för president Cyril Ramaphosa om händelsen, enligt Reuters.

Flera politiker har fått repressalier för regelöverträdelser. Under tisdagen degraderades Nya Zeelands hälsominister David Clark, efter att under förra veckan först fotograferats under cykeltur och under helgen tagit sin familj på en tur till en strand två mil från hemmet. Utflykterna genomfördes trots att David Clark själv varit med och infört regler som hindrar befolkningen från att lämna hemmet mer än för kort motion och nödvändiga inköp av medicin och mat.

”I en tid då vi ber befolkningen att göra historiska uppoffringar har jag svikit laget. Jag har varit en idiot, och jag förstår att människor kommer att vara arga på mig”, skriver David Clark i ett uttalande.

Trots regelbrottet slipper David Clark åtminstone i nuläget att få sparken. Premiärminister Jacinda Ardern nöjer sig för närvarande med en degradering.

”Just nu prioriterar jag vår kollektiva kamp mot covid-19. Vi har inte råd med stora störningar i hälsosektorn eller i vårt arbete. Av den, och enbart den, anledningen, får Clark behålla sitt jobb”, skriver premiärministern i ett uttalande.

I söndags fick Skottlands chefsläkare Catherine Calderwood lämna sitt jobb efter att vid två tillfällen ha besökt sitt semesterboende i Earlsferry, rakt emot de begränsande regler hon deltagit i att införa i landet.

Skottlands chefsläkare Catherine Calderwood fick lämna sitt jobb efter att vid två tillfällen ha besökt sitt semesterboende i Earlsferry, tvärt emot landets regler under coronakrisen. Foto: Skotska regeringen/AFP

Också Sverige har sett exempel på regeltänjande makthavare. Som DN tidigare rapporterar om fick kommundirektören i Hylte sparken i mars sedan han mitt under den uppväxlande krisen valde att åka på semester i Thailand, just när kommunen gått upp i stabsläge.

– Han satt i krismöte på kommunen på torsdagen och åkte sen på semester på fredagen, sade kommunalrådet Ronny Löfquist (S) till DN.

Andra har om inte brutit mot reglerna åtminstone ifrågasatts för ageranden under krisen. USA:s president Donald Trump har bland annat kritiserats för att genomföra sina presskonferenser med stundtals trängsel bland representanterna framför mediekåren.

I Sverige väcktes frågor när EU-minister Hans Dahlgren, 70 år, återvände till jobbet på regeringskansliet strax efter sin hemresa från österrikiska Tyrolen - dagen efter att platsen klassats som ett riskområde. Detta trots att han på Facebook själv uppmanat äldre över 70 år att stanna hemma för att undvika smitta under coronakrisen.

– När jag kom hem funderade jag förstås om jag skulle gå till arbetet som planerat på torsdagen. Och det gjorde jag, eftersom jag som statsråd inte kan sätta upp några helt egna rekommendationer om att göra på något annat sätt än vad alla andra medborgare var rekommenderade att göra, sade han till DN.