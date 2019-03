Nya Zeelands regering överens om skärpta vapenlagar

– Vi har fattat ett beslut som regering, vi är enade, säger Ardern vid en presskonferens.

Ardern uppger att principiella beslut har fattats och förändringarna ska tillkännages nästa vecka. ”Fullständigt enade”, beskriver hon regeringen som är en koalition av hennes socialdemokratiska Labour, högerpopulistiska NZ First och Green Party of Aotearoa NZ.

Vice premiärminister Winston Peters, vars parti New Zealand First tidigare motsatt sig skärpta vapenlagar, stod vid Arderns sida under presskonferensen.

– Verkligheten är att klockan ett i fredags eftermiddag förändrades vår värld för alltid och det måste också våra lagar, sade han.

Flera försök har gjorts att skärpa vapenlagarna i Nya Zeeland under 2000-talet. Det finns en och en halv miljon skjutvapen i Nya Zeeland – vars befolkning uppgår till fem miljoner. Vid 16 års ålder kan en nyzeeländare få sin första licens och 18-åriga får äga halvautomatiska vapen.

Den misstänkte Christchurch-terroristen Brenton Tarrant, 28, har avskedat sin advokat och ska företräda sig själv i domstol.

Det har väckt oro för att Tarrant kan komma att utnyttja kommande rättegång för att försöka föra ut extrema åsikter. Därför förordar somliga bedömare att åklagarna att i stället åberopa mord, det skulle bli en kortare rättegång och mindre risk för hans utspel såväl som för att anhöriga ska uppleva mer trauman.

Tarrants tidigare advokat, Richard Peters, säger till tidningen att Tarrant verkar vara mentalt stabil. Peters säger att hans uppdrag att företräda Tarrant avslutades i lördags.

På måndagen framträdde en 18-åring i nyzeeländsk domstol anklagad för att ha spridit en film från dådet vid al Noor-moskén i Christchurch. 18-åringen ska även ha publicerat en bild från moskén med texten: ”mål avklarat”.

18-åringen riskerar 14 års fängelse för varje åtalspunkt.

