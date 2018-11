Whitaker var under en tid ordförande för en stiftelse kallad Fact som beskriver sig som en ickepolitisk grupp som håller ett öga på regeringen och den beslutande makten och säger sig arbeta för öppenhet. Men, skriver nyhetsbyrån AP, Fact håller sina donatorer hemliga och Whitaker själv utnyttjade under 2016 sin position för att ifrågasätta etiken hos den dåvarande demokratiska presidentkandidaten Hillary Clinton.

Enligt Washington Post har Whitaker under omkring 200 framträdanden i tv och radio mellan 2014 och september 2017 varit nästan helt fokuserad på kritik mot Demokraterna, skriver Washington Post. De amerikanska skattemyndigheterna, IRS, medger inte att icke vinstgivande organisationer deltar i olika politiska kampanjer, för eller emot någon kandidat, skriver tidningen.

Enligt nyhetsbyrån AP kan Whitakers sätt att angripa politiska motståndare ha varit ett brott mot stiftelsens skattefria status.

Enligt tidningen är Fact en av flera grupper i ett nätverk som arbetar för att få ut konservativa budskap. Pengarna till Fact har slussats vidare genom en annan icke vinstgivande organisation, Donor’s Trust, som används av välbärgade konservativa som vill ge stöd till Fact och andra liknande stiftelser, skriver tidningen.

Nu har flera amerikanska medier fått tillgång till Whitakers ekonomiska redovisningar och konstaterar att Whitaker tjänat drygt 1,2 miljon dollar, alltså omkring 10 miljoner kronor, under sin tid som ordförande i Fact, Foundation for Accountability and Civic Trust. Mer än en tredjedel av alla pengar som donerades till Fact under perioden gick till att betala Whitakers lön.

Under tisdagen kom också uppgifter genom CNN att Donald Trump försökt förmå justitiedepartementet att åtala Hillary Clinton – och den tidigare FBI-chefen James Comey. Hittills har justitiedepartementet inte velat gå vidare med detta och Trumps tidigare advokat Donald McGahn varnade presidenten för detta eftersom det kunde slå tillbaka mot honom själv, skriver New York Times.

Enligt CNN kan den nye justitieministern vara mera positivt inställd till att göra detta.

Under presidentvalskampanjen 2016 sa Donald Trump att han skulle ha sett till så att Hillary Clinton kastats i fängelse om han varit president. Senare blev sloganen ”lock her up” (lås in henne) en vanlig ramsa på Trumps offentliga möten. En ramsa som har fortsatt att höras även under möten som Trump hållit som president.

Kanske är det detta han fortfarande hoppas på, skriver CNN i en analys.